Lisa Bom maakt podcast over familieverdriet Watersnoodramp

Lisa Bom en Krina Bom-Van der Have-Bom (foto: Lisa Bom)

Bom wist wel dat ze familie had op Schouwen-Duiveland. Haar grootouders wonen er nog. Dat ze een familielid zou tegenkomen, was dan ook geen complete verrassing. Maar de gesprekken die ze voerde met haar achterachternicht wel. Want over de Watersnoodramp werd in de familie niet gepraat.

Opa op een dak

Dat riep uiteindelijk zoveel vragen bij de podcastmaker op dat ze graag wilde begrijpen waarom mensen niet graag over die tijd praten. "Ik wist wel dat mijn opa op een dak heeft gezeten, maar verder wist eigenlijk niets van de Ramp af."

Voor de podcast interviewde ze familieleden. "Hoewel mensen er liever niet over praten, kwam er niet veel weerstand tegen. Ze konden wel begrijpen dat ik meer wilde weten. Uiteindelijk ben ik mijn familie en Zeeuwen beter gaan begrijpen. Ik snap wel dat ze over sommige gebeurtenissen liever niet meer praten."

Haar zoon heeft zijn eigen moeder zien verdrinken" Lisa Bom maakte podcast over de Watersnoodramp

Zo leerde ze het verhaal kennen over de oma van Joyce. "Ze was nog even snel haar huis binnengegaan om een geldkistje te halen, maar bleef hangen achter prikkeldraad. Haar zoon heeft zijn eigen moeder zien verdrinken."

De verhalen maakten diepe indruk op Bom. "Vooral omdat het verhalen zijn van mensen die dichtbij mij staan. Veel verder in het proces besefte ik dat het ook wel pijn moest doen dat ik al die vragen stelde. Ze hebben niet voor niets als die jaren gezwegen over de Ramp."

Lisa Bom vertelde over haar podcast in ons radioprogramma de Zeeuwse Kamer.

Zeeuwse Kamer over nieuwe podcast

Een ander verhaal dat Bom is bijgebleven is het verhaal over de geboorte van een baby op een dak. Het kindje overleed. "Ik loop sinds het maken van de podcast anders door de straten in Zeeland. Ik kijk anders naar de gezichten van mensen die die tijd hebben meegemaakt en kijk altijd of ik het hoogste punt in de straat kan vinden."

NPO Radio 1

De vierdelige podcast is te vinden op de site van NPO Radio 1 en Spotify onder de noemer 'Typisch'. De docu-serie Typisch Renesse is van maandag- tot en met donderdagavond te zien op NPO2.

Lees ook: