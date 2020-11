Godfried Roemeratoe is bij FC Twente op weg de beste versie van zichzelf te worden

Hij speelde dit seizoen in elke wedstrijd van FC Twente, dat voorlopig op de vijfde plek in de Eredivisie staat. Roemeratoe is een vaste waarde in de ploeg uit Enschede en dat geeft een goed gevoel. "We spelen goed en ook met mooi voetbal. Het is ook een leuke groep, dus dan heb je er extra plezier in", zegt Roemeratoe.

'Soms moeten we hem wat prikkelen'

Sinds deze zomer heeft de ervaren trainer Ron Jans de leiding bij FC Twente. Hij ziet dat Roemeratoe een belangrijk aandeel heeft in de goede reeks van de ploeg. Jans: "In de voorbereiding heeft hij zich al ontpopt als basisspeler. Hij moet vooral rust in het elftal brengen en ballen veroveren."

De afgelopen maanden heeft Jans de jonge Zeeuw steeds beter leren kennen. De trainer ervaart Roemeratoe als een 'hele prettige jongen'. "Hij is erg introvert. Soms zie je de emotie niet altijd aan hem af, want dat zit dan veel meer aan de binnenkant. We moeten hem soms nog eens wat prikkelen en uitdagen, maar hij is echt bezig om de beste Godfried Roemeratoe te worden die hij kan zijn", vertelt Jans.

Roemeratoe en Jans op de training van FC Twente (foto: Omroep Zeeland)

De voorselectie voor Jong Oranje kwam voor Roemeratoe als mooie beloning van zijn inspanningen de afgelopen tijd. Nu zat hij niet bij de definitieve selectie, maar dat hij in beeld is, zorgt al voor een enorme opsteker. Roemeratoe: "Ik kreeg een mail van de teammanager dat ik in de voorselectie zat en dat gaf me zeker een goed gevoel. Nu zat ik niet in de definitieve selectie, maar hopelijk de volgende keer wel."

'Dominanter zijn op het veld'

Naast flink wat sterke punten van de Souburger, weet hij ook dat er nog veel te verbeteren valt. "Vaker op doel schieten, assists geven, dominanter zijn op het veld. Dat zijn punten waar ik me nog wel in kan ontwikkelen", zegt de middenvelder.

Ook Jans erkent dat Roemeratoe nog genoeg punten heeft om aan te werken de komende tijd. "Hij zal echt door moeten groeien", stelt de trainer van FC Twente. "Hij moet bijvoorbeeld niet alleen een pass over vijf of tien meter geven, maar ook eens een lange bal op de spitsen. Of een keer schieten vanuit de tweede lijn. Dat schieten zit nog niet zo in zijn systeem, maar we gaan juichen als hij een goal maakt hoor."