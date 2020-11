Nu ook wetenschappelijk bewijs: Zeeland goede plek voor hoger geluksgevoel

Nederlanders ervaren een hoger geluksgevoel aan de kust (foto: Ria Overbeeke)

De conclusies zijn in lijn met eerder onderzoek van buitenlandse onderzoeksinstituten, maar biedt inzichten over specifieke gebiedstypen. Zo ervoeren deelnemers meer geluksgevoelens als ze in de duinen, aan het strand, of andere in gebieden met lage, natuurlijke begroeiing waren.

App

Deelnemers moesten voor het onderzoek gemiddeld 25 keer per dag via een app doorgeven hoe ze zich voelden. Via gps werd bekeken op welke plek ze zich op dat moment bevonden.

Om het geluksgevoel te ervaren hoeft de omgeving niet per se mooi te zijn, volgens het onderzoek. Rustgevend en boeiend zijn belangrijkere criteria. Dus ga je uitwaaien aan het strand? Het werkt echt!