'Stijging premie zorgverzekering door corona en vergrijzing'

"Ik kan me voorstellen dat deze prijsstijging voor veel mensen even schrikken is. Maar de zorgkosten stijgen en die moeten betaald worden uit de premie. We worden met zijn allen ouder en hebben dan ook meer zorg nodig. Verder wordt ook 2021 een onzeker jaar waarbij we niet precies weten wat de impact van het coronavirus zal zijn en daar geld voor apart moeten zetten", zegt De Groot.

Spaarpotje

Concurrenten als VGZ en Zilveren Kuis verhogen de premies ook, maar in mindere mate. Zo komt er bij VGZ 4,50 euro per maand bij. Volgens De Groot heeft dat te maken met de reserves, het spaarpotje dat de verzekeraars hebben. "Wij hebben die reserves vorig jaar al ingezet, we hebben toen 100 miljoen euro ingezet en VGZ zet nu meer reserves in."

Mocht er aan het einde van 2021 geld overblijven, dan stort CZ dat weer in de reserves, waardoor de premies het jaar daarop eventueel minder verhoogd hoeven te worden.

Coronavirus

Het afgelopen coronajaar had maar een beperkte invloed op de premiestijging. De verzekeraars gaven veel geld aan de zorgverleners om het virus te bestrijden, maar daar staat tegenover dat andere zorg stilviel en dus ook niet betaald hoefde te worden, legt De Groot uit. "Die kosten zijn dus tegen elkaar weggevallen."

De vraag naar de zorg stijgt al jaren. De Groot denkt dat de zorgpremies niet meer gaan dalen. "We hebben in Nederland goede toegankelijke zorg maar dat komt met een fors prijskaartje. Dat is de keuze die we in Nederland met zijn allen maken."

