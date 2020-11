Veiligheidsregio Zeeland verbaasd over gedrag van winkelende Belgen

Voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland Jan Lonink is niet te spreken over het gedrag van de Belgen. "We hebben ze nogmaals uitgelegd wat hier de regels zijn: 1,5 met afstand, maximaal 2 personen bij elkaar en niet voor plezier hier heen komen".

Grenzen niet dicht

Hij vindt het dat het geen goed idee om de grenzen helemaal dicht te doen. Volgens hem is het belang van het woon-werkverkeer daarvoor te groot. Ook vindt hij dat familiebezoeken gewoon door moeten kunnen blijven gaan. "Er werken hier mensen die uit België komen en andersom. We leven in een grensgebied, dan heb je die bewegingen".

De VRZ vraagt, samen met Vlaamse collega's, niet onnodig de grens over te steken. "Vermijd drukte. Sport en winkel (alleen noodzakelijke boodschappen) zo dicht mogelijk bij je huis."

De gemeenten Sluis en Hulst hebben de hoogste besmettingscijfers van heel Zeeland. Ook het afgelopen etmaal zijn de meeste positieve tests (131 in totaal) in Zeeuws-Vlaanderen gemeld: 31 in Terneuzen, 19 in Sluis en 17 in Hulst.