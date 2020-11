Coronavirus beperkt omzet poffertjeskraam Glenn in Mexico

De poffertjeskraam van Glenn van Damme en dienst vriendin (foto: Glenn van Damme)

In Mexico-stad wonen veel mensen bij elkaar, waardoor er veel besmettingen zijn. "Er is geen verbetering zichtbaar, het lijkt zelfs erger te worden". De coronacrisis heeft een negatief effect op de zaken van de Zeeuw. "Door corona zijn alle festivals afgelast, dat was de hardste klap. Daar moesten we het financieel van hebben, want er komen duizenden mensen bij elkaar."

De foodtruck staat op een vaste plek in de stad. "We zijn 2,5 maand dicht geweest in het voorjaar. Sinds juni zijn we open met voorzorgsmaatregelen. We hadden tot augustus een stijgende lijn qua verkoop en toen stortte het om onduidelijke redenen in."

Mensen lokken

Na een artikel in een groot magazine, werd het weer drukker. "Het is nu weer iets rustiger, maar nog wel de moeite om open te blijven." Glenn wilde eerder meerdere nieuwe producten ontwikkelen, maar komt daar amper aan toe. "We zijn nu vooral bezig met creatieve manieren om toch mensen naar de truck te lokken."