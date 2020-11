Oek de Jong wint Boekenbon Literatuurprijs 2020 (foto: Omroep Zeeland)

In Zwarte Schuur beschrijft Oek de Jong het leven van Maris Coppoolse die als 14-jarige jongen in een schuur op Zuid-Beveland een misdaad begaat die hij de rest van zijn leven met zich meedraagt. Met name in Zeeland vloog het boek van de schrijver, die zelf in en rond Goes opgroeide, over de toonbank.

Jury

Voor de toekenning, door een onafhankelijke jury van recensenten en boekverkopers uit Nederland en Vlaanderen, is alleen gekeken naar boeken die verschenen zijn tussen 1 juli 2019 en 30 juni 2020. Het prijzengeld moet de winnaar in staat stellen ongestoord te werken aan een nieuw boek.

"Zwarte schuur is een roman over de draagwijdte van schuld, maar ook over het trauma van een veronderstelde dader, van iemand die gestempeld door het leven gaat. Met zijn geconcentreerde, sterk psychologische aanpak heeft Oek de Jong een mens en een decor neergezet die de lezer moeiteloos opeisen en dwingt hem daarmee om na te denken over de dunne lijn tussen seksualiteit en agressie, mannelijke identiteit en de al dan niet genezende kracht van kunst", stelde de jury over het winnende boek vast.

Andere genomineerden

De Boekenbon Literatuurprijs is de opvolger van de AKO Literatuurprijs. Behalve Zwarte schuur waren Amen van Marcel Möring, Gloria van Koen Sels, Pastorale van Stephan Enter en Waagstukken van Charlotte Van den Broeck genomineerd voor de prijs, die bedoeld is als bekroning van het beste Nederlandstalige literaire boek (fictie of non-fictie).

