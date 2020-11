Anita en Ed beiden besmet door het coronavirus

Anita en Ed - Kaarsje In Mijn Hart (foto: Fam. Kouwenhoven)

Anita werkt in de catering in het ziekenhuis en werd gevraagd om vanwege hoog ziekteverzuim bij te springen op de corona-afdeling, zo meldt de website Thuis in Holland. Met goed beschermende kleding bracht ze het eten, maar toch werd ze besmet. Ook Ed werd daarna getest en hij bleek ook ziek te zijn.

Anita is erg ziek en werd eerst opgenomen op haar eigen afdeling en is later vanwege ruimtegebrek naar een ziekenhuis in Friesland gebracht. Ed zit thuis in quarantaine.