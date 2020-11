Goedemorgen! Rechtszaken, nieuw album Danny Vera en taarten van de voedselbank

Rechtbanktekening van verdachten (vlnr) Henk Kuipers, Rico R., Theo ten V. en Klaas Otto in de rechtbank van Groningen eerder in het proces (foto: ANP)

De rechtbank in Middelburg begint vandaag aan de behandeling van een grote Zeeuwse zedenzaak die zich afspeelde in Waterlandkerkje. Een 47-jarige man en zijn 44-jarige vriendin staan terecht. De vrouw zou haar twee dochters elf jaar lang seksueel hebben laten uitbuiten door haar vriend.

Uitspraak Rico R.

En dan nog een andere grote zaak. Rico R. uit Hulst hoort vandaag samen met drie andere voormalige kopstukken van motorclub No Surrender hoe lang hij de cel in moet. Er is vier jaar geëist door het Openbaar Ministerie, maar gaat de rechter daarin mee?

Nieuw album Danny Vera

Het nieuwe album van Danny Vera is uit. Op The New Now staat onder meer de single The Weight. Het album is sterk beïnvloed door de tijd waarin we nu leven. Voor Danny voelt het alsof een nieuwe tijd is aangebroken. Dat gevoel bezingt hij in dertien nieuwe songs, van gospel tot rock 'n' roll.

Vera's Home Recordings (foto: Danny Vera)

Voedselbank De Bevelanden deelt taarten uit aan kinderen van gezinnen die gebruik moeten maken van de voedselbank. Zo'n dertig vrijwilligers bakken voor ongeveer 160 kinderen een verjaardagstaart om de dag een stukje feestelijker te maken. Er is een tekort aan bakkers, daarom dreigde de leeftijdgrens van de kinderen die hier gebruik van mogen maken naar beneden te gaan. Tabitha Karman uit Goes kwam in actie.

Het weer

De ochtend begint met opklaringen en zonnige perioden, maar later op de dag is het vooral bewolkt en vallen er enkele buien. In de avond wordt het op de meeste plekken droog. De maximumtemperatuur is vandaag 13 graden en er staat een matige tot vrij krachtige zuid-zuidwestenwind.