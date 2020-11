Discussie over aan-z blijft: 'Het is wachten op een volgende crash'

Discussie aan-z blijft voortduren (foto: Marcel Oele uit Terneuzen)

Voor sommige raadsleden zonder bevredigend resultaat. Dat laat gemeenteraadslid Ingrid Wojtal van Sociaal Terneuzen weten. "De conclusie is dat het té hoge salaris niet verdwijnt en dat alles bij het oude blijft. Dat is stuitend. Het is wachten op een volgende crash."

Ze heeft samen met haar partijgenoten een zwartboek gemaakt. "In 2018 hadden we dezelfde situatie met een andere directeur. We willen waarschuwen. Pas op, doe er iets aan. Volgend jaar zitten we weer met hetzelfde probleem."

Het bestuur van aan-z besloot vorige maand zittend directeur André van der Windt zonder open sollicitatieprocedure een vaste aanstelling te geven per 1 januari 2021. Dit tot onvrede van burgemeester, wethouders en gemeenteraad. Ook het hoge salaris van de directeur is een doorn in het oog. De welzijnsorganisatie wordt namelijk betaald door Terneuzen en drie Vlaamse gemeenten, maar is wel een zelfstandige organisatie. Daardoor kan aan-z deze beslissingen buiten de gemeente om nemen. Toch hoopt Terneuzen dat aan-z nog op het besluit terugkomt. Vorige maand bereikte de discussie daarover een hoogtepunt toen wethouder Paula Stoker besloot op te stappen. Stoker was in haar rol als wethouder voorzitter van het algemeen bestuur van aan-z. Doordat ze zowel de belangen van de gemeente behartigde als die van de welzijnsorganisatie, kwam ze in een onhoudbare spagaat.

Andere raadsleden zijn hoopvol en denken dat er nog wel iets te veranderen valt. De burgemeester en wethouders willen de situatie namelijk ook anders zien, schreven ze dinsdag in een brief aan de gemeenteraad. Over de brief werd dinsdag al gepraat, maar de discussie werd gisteravond verder gevoerd. De raadsfracties wilden namelijk intern nog overleggen.

Er is nog hoop

Zo geeft fractievoorzitter van de PvdA Terneuzen, Laszlo van de Voorde, de hoop ook niet op. Hij verwijst naar het voorstel van de raad om de vacature opnieuw open te stellen en de salarisschaal van 15 naar 13 te verlagen. Volgens hem is dat aangenomen amendement een duidelijk kader voor de bestuursleden van aan-z en gaat het bestuur hiermee aan de slag.

Lees ook: