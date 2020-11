LIVE: Moeder en stiefvader voor de rechtbank wegens jarenlang misbruik dochters

De twee dochters van de vrouw zouden jarenlang zijn misbruikt door de man, die zich tevens als stiefvader opwierp, maar ook uitgebuit zijn door anderen in parenclubs en als prostituee hebben moeten werken.

Moeder kreeg geld

De moeder van de meisjes zegt zelf ook slachtoffer te zijn en doodsbang te zijn geweest voor haar toenmalige partner. Maar uit het dossier met duizenden appgesprekken tussen de twee verdachten blijkt echter dat de vrouw een belangrijke rol had in het faciliteren van het misbruik van haar dochters. Ze zou er ook geld voor hebben gekregen.

Verplicht aanwezig

De rechter besloot eerder tot een 'bevel medebrenging verdachten' wat in de praktijk betekent dat de verdachten verplicht aanwezig moeten zijn bij de rechtszaak of ze nou willen of niet. De advocaat van de twee dochters had daarom gevraagd.

Erg jong

De slachtoffers willen het verhaal van hun moeder en stiefvader uit hun eigen mond horen. Ze waren erg jong toen het misbruik begon en zijn nu 14 en 20 jaar. Een vriendinnetje van één van de dochters, werd ook slachtoffer van misbruik.

Rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

De officier van justitie noemde tijdens vorige zittingen al wat voorbeelden uit die duizenden appgesprekken. Daaruit blijkt dat het om een zeer ernstige zaak gaat. Op een gegeven moment zegt de man in zo'n appgesprek: 'Kun je X (naam dochter) naar me toe sturen?' Waarop de vrouw zegt: 'Ik doe er wel vast een pilletje in dan gaat het makkelijker.' In een ander appgesprek zegt de vrouw tegen de man: 'Zullen we samen nog een kind nemen? Dan kunnen we er lekker jong mee beginnen.'

Niemand gaf signalen door

Hoe zaak precies aan het rollen kwam is nog niet helemaal duidelijk, maar zal de officier van justitie vandaag toelichten. Het Openbaar Ministerie zegt wel dat het niet de meisjes zelf waren die naar de politie zijn gestapt. Ook niemand uit hun omgeving gaf signalen door. Het zou naar boven zijn gekomen in een internationaal onderzoek.

Man eerder veroordeeld voor zedenmisdrijf

De mannelijke verdachte had eerder een garagebedrijf in IJzendijke. Sommige inwoners van IJzendijke en Waterlandkerkje wisten wel dat de man iets met kindermisbruik te maken had gehad in het verleden, maar niets van de situatie van de afgelopen tien jaar. De man is in 2004 veroordeeld voor een zedenmisdrijf.

Vreemde gevoelens

Een inwoner van Waterlandkerkje laat weten dat hij geschokt, maar niet geheel verbaasd was toen de zaak naar buiten kwam. "Ik ben wel eens een paar keer bij die garage geweest, ik had er vreemde gevoelens bij. Er zaten altijd jonge kinderen in het kantoor. Er is ook eens een meisje geweest die vertelde dat ze van die garagehouder wel 's in zijn Ferrari mocht zitten. Ik zei haar toen dat als ze mijn kind was geweest dat niet had gemogen."

Anderhalf jaar in voorarrest

De man en vrouw werden in juni 2019 opgepakt en zitten sindsdien in voorarrest. Nu, bijna anderhalf jaar later, horen de verdachten welke straf er tegen ze geëist wordt.

Lees ook: