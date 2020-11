The New Now van Danny Vera is uit

Danny Vera brengt nieuw album uit (foto: ANP)

Dat betekent niet dat hij een negatief geluid laat horen op het album. De zanger uit Middelburg ervaart het namelijk ook als een mooie tijd, ondanks corona. "Maar dat komt omdat er in mijn leven op dit moment hele mooie dingen gebeuren. Ik word vader en kon de afgelopen tijd lekker muziek maken. Ik heb genoten van de rust."

Albumcover van The New Now (foto: Excelsior Recordings)

Dat gevoel bezingt hij in de nieuwe songs. Van gospel tot rock 'n' roll. "Door corona zat ik zonder werk, maar ook de ziekenhuisbezoeken voor hormoonbehandelingen lagen stil. Het is een andere tijd, maar niet minder mooi, zo raakten wij opeens op een natuurlijke manier zwanger."

The Weight

Hij nam de plaat op in mei en daar heeft hij de tijd voor kunnen nemen. "Normaal moet het allemaal even tussendoor, maar nu had ik meer tijd om eraan te werken." De eerste single van het album wordt al regelmatig gedraaid op verschillende radiozenders, The Weight:

Op het nieuwe album spelen, naast Danny Vera op zang en gitaar, Reyer Zwart (bas), JP Hoekstra (gitaar) en Benny Bakker (drums). The New Now is opgenomen in de Wisseloord Studios in Hilversum met Frans Hagenaars. De plaat is gemixed door Vance Powell.

Danny Vera over nieuw album

Ondertussen schreef Danny Vera samen met Paskal Jakobsen ook nog het nummer Wat Als Later Nu Is voor Rob de Nijs. Dat nummer is het eerste nummer op het laatste album van De Nijs.

