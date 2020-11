Tot nu toe geen oversterfte in Zeeland tijdens tweede golf coronavirus

Zorg aan coronapatiënt in het ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen (foto: Zorgsaam)

De tweede golf startte in de week van 21 september, week 39. Wanneer je kijkt naar de gemiddelde oversterfte over die periode tot nu toe, kom je voor Zeeland zelfs uit op een kleine ondersterfte. In die periode stierven 1,2 procent minder inwoners van Zeeland dan het CBS had verwacht op basis van voorgaande jaren.

Landelijk 25 procent oversterfte

Er is wel landelijk sprake van oversterfte. Het CBS constateert gedurende deze gehele tweede golf een landelijke oversterfte van 14,8 procent. De afgelopen twee weken is dat percentage flink opgelopen: tot boven de 25 procent. In die periode lag het aantal sterfgevallen per week landelijk ruim 700 hoger dan de verwachting van het CBS.

In diezelfde twee weken was er in Zeeland sprake van een verwaarloosbaar kleine oversterfte, namelijk van 0,6 procent. Dat is één sterfgeval meer dan het CBS had verwacht als er geen coronapandemie zou zijn geweest.

In de bovenstaande grafiek is er ook een duidelijke piek te zien in de zomer (week 32 en 33), dat was het gevolg van een hittegolf. Dat leidde zowel in Zeeland als landelijk tot een duidelijke stijging in de oversterfte. In Zeeland waren er in die twee zomerweken waarin de temperatuur flink opliep 21 sterfgevallen meer dan het CBS verwachtte voor die periode.

Meeste oversterfte in Zuid-Holland

De provincie waar het CBS op dit moment naar verhouding de meeste oversterfte constateert is Zuid-Holland. In de twee afgelopen weken lag het aantal sterfgevallen in die provincie 38,4 procent hoger dan het CBS had verwacht. Buiten Zeeland is er op dit moment in alle provincies in meer of mindere mate sprake van oversterfte.

In Zeeland was er tijdens de eerste golf overigens wel sprake van oversterfte. De piek lag in week 17, toen was er volgens het CBS in onze provincie sprake van een oversterfte van 45,9 procent. Landelijk lag de piek twee weken eerder, op 68,4 procent.