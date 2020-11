Sinterklaas wordt dit jaar 'Digiklaas'

Alternatief

Maar geen nood, ondanks dat Sinterklaas al op leeftijd is, gaat hij wel met zijn tijd mee. Want toen duidelijk werd dat het sinterklaasfeest dit jaar niet gevierd kon worden, zoals we dat gewend zijn, bedacht hij samen met Computerpiet een alternatief. "Beste Sint, ik weet niet wat u ervan vindt, maar wat als we nu eens online gaan, zodat we toch live bij de kinderen kunnen zijn." Daar was Sinterklaas het direct mee eens. "Piet, wat een goed idee, ik doe direct met je mee."

En dat is ook precies wat Patrick Roelands uit Hulst dacht. Roelands is verantwoordelijk voor de plaatselijke intocht van Sinterklaas. Maanden geleden had hij al zien aankomen dat de intocht en het traditionele sinterklaasfeest dit jaar een moeilijk verhaal zou worden. En dus heeft hij de afgelopen tijd met zijn team een alternatief bedacht. "Het is het feest van het jaar, waar kinderen lang naar uitkijken. Dat moest hoe dan ook doorgaan."

Intocht online

"In plaats van dat de kinderen op de kade staan te wachten op Pakjesboot 12, zitten ze nu voor de televisie of achter de iPad te wachten op Sinterklaas", aldus Roelands. De intocht is namelijk geheel online te zien. "We maken vanuit het huis van Sinterklaas een show, waarbij we laten zien hoe Sinterklaas een dag te vroeg in Hulst is aangekomen. Daarnaast komen er een aantal gasten langs en krijgen de kinderen een rondleiding door het huis van Sinterklaas." Het wordt volgens Roelands echt een feestelijke middag.

Sinterklaas is dit jaar omgedoopt tot Digiklaas." Patrick Roelands, organisatie

Ook in andere dorpen en steden is er van alles bedacht om de kinderen toch te kunnen laten genieten van Sinterklaas. Zo is er in Goes een spel op internet bedacht waarbij kinderen een digitaal parcours afleggen en een paar filmpjes te zien krijgen waarin de Sint de hoofdrol speelt. In Bruinisse wordt een film van zo'n twintig minuten gemaakt over aankomst van de Sint. De film wordt verspreid onder de scholen, zodat de leerkracht hem samen met de leerlingen kan bekijken. Zierikzee maakt zelfs een eigen Sinterklaasjournaal.

Dit jaar vinden er geen intochten plaats in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Hoewel het sinterklaasfeest dit jaar dus bijna volledig digitaal gevierd wordt, denkt Roelands dat het voor alle kinderen toch een leuke periode wordt. Hij heeft met zijn eigen bedrijf ook nog een alternatief bedacht voor de huisbezoeken die Sinterklaas rond 5 december brengt aan de kinderen. Via internet kan een persoonlijke boodschap videoboodschap worden besteld.

Een dag uit het leven van Sinterklaas

In zijn loods in Kloosterzande heeft hij een tv-studio gebouwd waar alle filmpjes en videoboodschappen zijn opgenomen. "We hebben het huis van Sinterklaas helemaal nagebouwd en de kinderen krijgen een dag uit het leven van Sinterklaas te zien."

"Kijk, het blijft magisch wanneer je Sinterklaas een echte hand kan geven en van Piet wat pepernoten krijgt. Maar ik heb het idee dat dit een goede alternatief is, misschien zelfs nog wel leuker dan een huisbezoek. De Sint spreekt de kinderen echt toe aan de hand van een vooraf ingevulde vragenlijst. Het is dus heel persoonlijk.."

Gat in de markt

Roelands denkt dat de persoonlijke videoboodschap van de Sint een gat in de markt is, ook voor de toekomst. "Deze activiteit zal ook de komende jaren worden ingezet, ongeacht of Sinterklaas volgend jaar weer normaal ons land bezoekt en alle kinderen kan ontmoeten.

Sinterklaas is ook ontzettend blij met dit alternatief. "Ik was in eerste instantie natuurlijk wel een klein beetje verdrietig, maar toen ik van Patrick hoorde wat hij allemaal had bedacht, werd ik meteen enthousiast. Het gevoel dat je op deze manier toch een beetje bij alle kinderen kan zijn, maakt veel goed. Het lijkt toch op een huisbezoek, maar dan digitaal."

Maatregelen

Net zoals iedereen moet Sinterklaas ook rekening houden met alle maatregelen die de overheid heeft getroffen. Alleen wordt er voor de Sint wel een uitzondering gemaakt. "Mocht het zo zijn dat er een avondklok wordt ingevoerd, mag ik toch 's nachts op pad om de cadeautjes te bezorgen." De kinderen hoeven zich dus volgens Sinterklaas geen zorgen te maken. Ze kunnen gewoon hun schoen zetten.