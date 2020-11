Basisschool Koudekerke dicht vanwege onrust over coronabesmettingen

Basisschool De Sprong in Koudekerke (foto: Google)

Er is de afgelopen week overleg gepleegd met de GGD en medisch gezien is er geen noodzaak om te sluiten, zegt Henk Zielstra van Archipel Scholen. "Maar dat er sprake is van onrust en gevoelens van angst onder ouders en personeel gaf voor mij de doorslag om te zeggen: we gaan een week dicht. Onderwijs heeft rust en veiligheid nodig."

Vijf leerlingen besmet

Er is nu bij vijf leerlingen besmetting met het coronavirus vastgesteld. Meerdere andere leerlingen wachten volgens Zielstra nog op de uitslag. Verder gaat het ook om één leerkracht en twee pabo-studenten die met het virus besmet zijn.

De voorzitter van het college van bestuur van de Walcherse scholenkoepel baalt ervan. "Het is heel vervelend. Ik vind het terecht dat basisscholen openblijven. Ik onderschrijf ook de conclusies van het RIVM, dat de risico's bij kinderen onder de twaalf jaar op verdere verspreiding en complicaties gering zijn. Vanuit medisch oogpunt is er dan ook geen aanleiding om te sluiten."

Lessen gaan online door

Wat ook meespeelde in het besluit om de deuren te sluiten is dat de lessen online door kunnen gaan. "We hebben bij de eerste golf laten zien dat we dat kunnen." Volgens Zielstra gaat de school hoogstwaarschijnlijk na die ene week weer open. "We willen nu even pas op de plaats houden en bekijken waar we staan en we verwachten volgende week weer verder te kunnen gaan met fysiek lesgeven."