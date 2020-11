Vier jaar cel voor Zeeuws kopstuk No Surrender

No Surrender (foto: ANP)

Rico R. werd in februari vorig jaar in zijn woning in Hulst gearresteerd en zat een half jaar in voorarrest. Daarna werd hij onder voorwaarden vrijgelaten in afwachting van zijn proces. De straf voor Rico R. is gelijk aan de celstraf die het Openbaar Ministerie in september heeft geëist.

Van 2,5 tot 10 jaar cel

De celstraffen voor de verschillende kopstukken lopen uiteen. De rechtbank oordeelde dat de rol van Henk Kuipers het grootst was. Hij kreeg de hoogste straf: tien jaar. Volgens de rechters heeft Kuipers zich schuldig gemaakt aan mishandeling, diefstal met geweld, valsheid in geschrifte en afpersingen. Kuipers zat niet meer in voorarrest en moet gelijk terug naar de gevangenis.

Oprichter Klaas Otto kreeg 2,5 jaar opgelegd. Kuipers' toenmalige rechterhand Theo ten V. kreeg net als Rico R. vier jaar. Alle vier de ex-kopstukken hebben de misdaden altijd ontkend. Zij hebben altijd gezegd dat het bij No Surrender ging om motorrijden en feesten. De rechtbank vindt dat ongeloofwaardig.

Het strafproces loopt bij de rechtbank sinds 2018.