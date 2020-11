Burgemeester Ger van de Velde hangt ambtsketting aan de wilgen

(foto: Gemeente Tholen)

Voordat Ger van de Velde naar de gemeente Tholen kwam, had ze er al een hele politieke carrière opzitten. Ze was politiek actief op Schouwen-Duiveland en was burgemeester in de toenmalige gemeente Goedereede en waarnemend burgemeester van de gemeente Albrandswaard.

Toen ze hoorde dat er een vacature kwam op Tholen, heeft ze geen moment getwijfeld. Daar heeft ze achteraf geen spijt van. "Als je zelf van het Zeeuwse komt, je spreekt de taal en kent het DNA, is er niets mooiers dan om hier burgemeester te zijn."

Mooi gebied

Ze spreekt dan ook alle lof over de gemeente die ze zes jaar met plezier heeft gediend. "Tholen heeft een grote gemeenschapszin waarbij elkaar helpen hoog in het vaandel staat. Ook voor mensen met een beperking, die horen er echt bij. Er is een groot aantal verenigingen en een sterke werkethos. Hier wordt zes dagen in de week keihard gewerkt. Bovendien is het natuurlijk een mooi gebied met polders en water."

Prinses Beatrix komt aan in Oud-Vossemeer (2016) (foto: Omroep Zeeland)

Als hoogtepunten noemt ze de bezoeken van de Koninklijke Familie aan het eiland. "Maar daarmee doe ik alle burgerinitiatieven eigenlijk tekort. Al die evenementen en het bedrijfsleven moeten ook worden genoemd. Als je ziet wat er hier de afgelopen jaren voor bedrijven zijn gevestigd met banen voor hoog- en lageropgeleide burgers."

Dieptepunten

Dieptepunten zijn er ook. Discussies over het hijsen van de regenboogvlag in de gemeente of het dossier over zwembad de Spetter waarbij het renovatietraject uitliep in een soap. "Er zaten lastige en pittige discussies tussen waarbij de emoties best hoog opliepen. Er zijn vergaderingen geweest die ik liever niet had, maar dat komt in elke gemeente voor. Ik heb respect voor de gemeenteraad die vervolgens vooruit kijkt en niet elke keer op deze discussies terugkomt."

Ger van de Velde was te gast in ons radioprogramma de Zeeuwse Kamer. Ze sprak hier over de hoogte- en dieptepunten in haar jaren als burgemeester van de gemeente Tholen.

Zeeuwse Kamer over Ger van de Velde

Afscheid nemen in coronatijd vindt ze lastig. "Maar er staat een enthousiaste collega te trappelen om te beginnen. Dat geeft mij het vertrouwen dat het allemaal goed komt." Dinsdag wordt ze opgevolgd door Marleen Sijbers. Van de Velde verhuist dan terug naar Schouwen-Duiveland. "Daar woont de familie en ook dat is een mooi eiland."

Verrassend afscheid

De burgemeester had gisteren haar laatste dag en werd in het zonnetje gezet met een bijzondere raadsvergadering waarin ze niet alleen afscheid nam van de gemeenteraad, maar ook verrast werd met filmpjes van Thoolse orkesten, de stadsomroeper en haar familie.

Bij thuiskomst stond haar nog een verrassing te wachten. Een kok die aan huis een afscheidsdinertje voor haar en haar man kwam klaarmaken.

