Opnieuw meer dan honderd coronabesmettingen, grote toename in Tholen

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om cijfers uit de dagelijkse rapportage van het RIVM, over besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen die geregistreerd zijn tussen 10.00 uur gisterochtend en 10.00 uur vanmorgen. In die dagelijkse rapportage worden de afgelopen dagen telkens de meeste besmettingen gemeld in Zeeuws-Vlaanderen, maar dit keer gaat die twijfelachtige eer naar de gemeente Tholen.

Meeste nieuwe besmettingen in Tholen

Het RIVM meldt in de gemeente Tholen 31 nieuwe besmettingen. Terneuzen volgt met zeventien nieuwe meldingen. In Vlissingen werden zestien nieuwe besmettingen geregistreerd. Daarna volgen de gemeenten Veere en Schouwen-Duiveland met negen nieuwe besmettingen en in de gemeenten Goes en Hulst werden acht nieuwe besmettingen gemeld.

In Sluis en Reimerswaal werden vijf nieuwe besmettingen geregistreerd. Middelburg volgt met vier nieuwe besmettingen. In Borsele en Noord-Beveland werden twee nieuwe besmettingen geconstateerd. In de gemeente Kapelle werden geen nieuwe besmettingen geregistreerd.

Twee sterfgevallen

Verder meldt het RIVM vijf nieuwe ziekenhuisopnames en twee sterfgevallen van patiënten met ernstige coronaklachten. De overleden coronapatiënten waren inwoners van de gemeenten Hulst en Schouwen-Duiveland. Bij de ziekenhuisopnames gaat het om inwoners van Goes, Hulst, Kapelle, Schouwen-Duiveland en Veere.

Om de regionale spreiding van de nieuwe besmettingen beter in beeld te brengen geven wij in de onderstaande grafiek het aantal nieuwe besmettingen van de voorgaande zeven dagen, de zogenoemde voortschrijdende week, van vier regio's weer. Daardoor voorkom je bovendien dat je te veel kijkt naar dagelijkse fluctuaties.

In deze grafiek is duidelijk te zien dat Zeeuws-Vlaanderen verder daalt, al is het nog wel de regio met de meeste besmettingen. Mede dankzij het hoge aantal nieuwe besmettingen in Tholen stijgt die regio weer iets, na de dagenlange daling die te zien is in de grafiek.

'Zeer ernstig'

Om de regio's beter met elkaar te vergelijken, is in de onderstaande grafiek het aantal nieuwe besmettingen over de voorgaande zeven dagen afgezet tegen het aantal inwoners. Ondanks de daling van de aantallen nieuwe besmettingen in Zeeuws-Vlaanderen zit die regio nog altijd boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig'.

In deze weergave is ook de plotselinge toename in de regio Noord-Zeeland beter te zien. Die regio, bestaande uit Schouwen-Duiveland en Tholen, was al dagenlang bezig met een gestage daling, maar door de nieuwe cijfers van het RIVM wordt die daling omgezet in een plotselinge stijging.

'Ernstig'

Het Zeeuwse gemiddelde zit nog altijd tussen de drempelwaarden voor 'zeer ernstig' en 'ernstig' in. Officieel geldt op dit moment voor de veiligheidsregio Zeeland het risiconiveau 'ernstig'. Daarvoor moet het aantal nieuwe besmettingen in een week tijd hoger zijn dan 150 per 100.000 inwoners. Noord-Zeeland was gisteren nog daaronder gedaald, maar stijgt nu weer naar boven de drempelwaarde voor dat risiconiveau.