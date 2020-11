Dankzij vrijwilligers als Tabitha eten ook kinderen uit armere gezinnen taart op hun verjaardag

Tabitha Karman uit Goes is één van de vrijwilligers die de taarten bakken. Ze kwam in actie toen ze hoorde dat de leeftijd van de kinderen die hier gebruik van mogen maken, naar beneden ging vanwege het tekort aan bakkers: "Dat ging me echt aan het hart, en daarom richtte ik een groepje op dat taarten ging bakken om zo alle kinderen tot 18 jaar te kunnen voorzien. Nu is er gelukkig genoeg animo."

Hele hoop Smarties

De bakkers betalen een gedeelte van de taarten uit eigen zak, maar regelmatig komen er ook spullen van de voedselbank. "We hebben pasgeleden een hele hoop Smarties van de Ikea gekregen, daarom worden er nu heel veel Smartiestaarten gebakken", zegt Karman.

Ze wordt blij van het maken van taarten, ook al is de aanleiding niet iets om vrolijk van te worden: "Ik merk het aan mijn kinderen die erg verbaasd waren omdat ze zich niet konden voorstellen dat sommige gezinnen geen geld hebben om een taart te kunnen kopen. Om daar nu bij te kunnen helpen geeft me een goed gevoel."

Tabitha Karman maakt een Smartiestaart voor de voedselbank (foto: omroep zeeland)

Wanneer de taarten klaar zijn, brengt Karman ze naar de voedselbank. Leen Louisse van Voedselbank De Bevelanden is er erg blij mee. Met enige trots laat hij een vriezer vol met taarten zien. "De taartactie van De Bevelanden is volgens mij uniek in Zeeland en misschien zelfs in Nederland. We hebben hier zo'n 160 kinderen in het klantenbestand, die kunnen we niet alleen blij maken met een taart, maar ook met een verjaardagspakket", zegt Louisse. Andere voedselbanken hebben ook een dergelijk pakket.

Sombere ondertoon

Volgens Louisse worden er voorlopig voldoende ingrediënten aangeleverd om de vrijwilligers te voorzien. Hij is erg blij met alle bakkers. Ondanks die blijheid is er toch ook een sombere ondertoon. Het is zoals mensen weleens tegen hem zeggen: "Het is fijn dat het er is, maar het zou er eigenlijk niet hoeven zijn."

Leen Louisse bij de taartenvriezer (foto: omroep zeeland)

