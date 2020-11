Deze Zeeuwen wonnen de afgelopen tien jaar een landelijke literatuurprijs

Winnie Sorgdrager overhandigt een cheque aan Oek de Jong, die de Boekenbon Literatuurprijs heeft gewonnen met Zwarte schuur. (foto: ANP)

Franca Treur

Treur groeide op in Meliskerke. Met haar debuutroman Dorsvloer vol confetti over een boerengezin in Zeeland won ze in 2010 de Selexyz Debuutprijs. Ook ontving ze de Zeeuwse Jan Bruijnsprijs en werd haar debuut genomineerd voor de AKO Literatuurprijs en de NS Publieksprijs.

Floortje Zwigtman

Ook de Zeeuwse Floortje Zwigtman, pseudoniem van Andrea Oostdijk, viel de afgelopen jaren in de prijzen. In 2010 ontving ze de Zeeuwse Boekenprijs voor haar boek Spiegeljongen. In 2018 kreeg ze De Gouden Penseel voor haar kinderboek Fabeldieren en dit jaar ontving ze de Zilveren Griffel voor Het geheime boek van Sinterklaas.

Jan Vantoortelboom

Schrijver Vantoortelboom woont en werkt in Zeeuws-Vlaanderen. In 2011 debuteerde hij met de roman De verzonken jongen, waarmee hij De Bronzen Uil (2011) won. In 2015 won Vantoortelboom de Zeeuwse Boekenprijs voor De man die haast had.

Carolijn Visser

Wereldreizigster Carolijn Visser bracht een groot deel van haar jeugd door in Middelburg. In 2013 ontving ze de Bob den Uyl-prijs voor Argentijnse avonden. Deze prijs werd door de VPRO uitgereikt voor het beste literaire en/of journalistieke reisboek. In 2017 won ze de Libris Geschiedenis Prijs voor Selma: aan Hitler ontsnapt, gevangene van Mao, evenals de Zeeuwse Boekenprijs in datzelfde jaar.

Oek de Jong

De Jong, die een deel van zijn jeugd doorbracht in Zeeland, gebruikt zijn Zeeuwse roots als inspiratiebron voor zijn romans. Voor Pier en oceaan won hij in 2013 de F. Bordewijk-prijs, de Gouden Uil en de Zeeuwse Boekenprijs. Dit jaar ontving hij voor Zwarte Schuur, waarin Zeeland ook een rol speelt, de Boekenbon Literatuurprijs.

Oek de Jong (foto: ANP)

Jan Paul Schutten

Ook kinderboeken worden geschreven door Zeeuwen. Het raadsel van alles wat leeft en de stinksokken van Jos Grootjes uit Driel - het is een hele mond vol - werd geschreven door Jan Paul Schutten. Dat boek werd in 2014 bekroond met De Gouden Tulp en De Gouden Griffel. In 2019 ontving Schutten de Zilveren Griffel voor Het mysterie van niks en oneindig veel snot.

Rob Ruggenberg

Ook al kwam hij niet uit Zeeland, hij wist er alles van en schreef er dan ook graag over. Rob Ruggenberg, vorig jaar overleden, liet zijn historische jeugdromans vaak in Zeeland afspelen of gaf ze Zeeuwse hoofdpersonen. Ook had hij een 'schrijfplek' in Middelburg. Voor zijn roman Haaieneiland ontving hij in 2017 de Thea Beckmanprijs.

Wessel te Gussinklo

Vorig jaar won de in Kamperland woonachtige Wessel te Gussinklo de Zeeuwse Boekenprijs voor zijn roman De Hoogstapelaar. Landelijk werd zijn boek bekroond met de BookSpot Literatuurprijs.

Wessel te Gussinklo (midden) neemt de BookSpot Literatuurprijs 2019 in ontvangst in de categorie fictie. (foto: ANP)

Rutger Bregman

Hij woont dan al lang niet meer in Zeeland, hij werd geboren in Renesse. En dan zeggen we: eens een Zeeuw, altijd een Zeeuw. Rutger Bregman bracht vorig jaar zijn boek De meeste mensen deugen: een nieuwe geschiedenis van de mens uit. Daarmee is hij nu genomineerd voor de NS Publieksprijs. Lezers kunnen tot en met woensdag 18 november stemmen. Diezelfde avond wordt de winnaar bekend gemaakt.

Lees ook: