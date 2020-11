Rommelige eerste dag bij zedenzaak Zeeuws-Vlaanderen

Zedenzaak Waterlandkerkje verloopt rommelig (foto: Omroep Zeeland)

De zedenzaak werd inhoudelijk behandeld, met de beide verdachten aanwezig. De zaak moest vanwege grote belangstelling en coronamaatregelen door journalisten via een livestream worden gevolgd. De rechter wilde de tien aanklachten tegen beide verdachten en nog eens drie aanklachten tegen de man doornemen.

Zwijgrecht en stilvallen

De mannelijke verdachte beriep zich op zijn zwijgrecht en verwees naar de komende verdediging van zijn advocaat. De vrouwelijke verdachte probeerde antwoord te geven op de vragen van de rechter, maar slaagde daar niet altijd in. Sommige dingen zei ze zich niet te herinneren, op andere vragen wist ze het antwoord niet, en soms viel ze stil.

Halverwege de ochtend bleek dat ze een dialyse nodig had. Ze heeft last van nierfalen, en volgens haar advocate was het eigenlijk niet verantwoord dat ze aanwezig moest zijn.

Wat is er aan de hand? Een 47-jarige man en een 43-jarige vrouw staan terecht voor zedenmisdrijven die plaatsvonden in Zeeuws-Vlaanderen van 2008 tot 2019. De dochters van de vrouw zouden zijn misbruikt door de man en tegen betaling seks moeten hebben gehad met anderen. Ze zouden gedrogeerd zijn. De vrouw zou niet alleen op de hoogte zijn geweest, maar ook meegewerkt hebben aan het misbruik. Naast de dochters zijn ook nog drie andere meisjes misbruikt.

Tijdens de dialyse werd verder gegaan met de aanklachten die alleen tegen de mannelijke verdachte gericht waren. Dat waren beschuldigingen van verkrachtingen van meisjes die toentertijd 11 of 12 jaar oud waren. Één van de meisjes, nu een vrouw, las via de livestream een verklaring voor waarin ze de verdachte het zeer kwalijk nam dat hij haar misbruikt had op die jonge leeftijd en dat het haar nog ieder dag bezighoudt. Ze sprak haar hoop uit dat de verdachte een lange gevangenisstraf zou krijgen en nooit meer slachtoffers zou kunnen maken.

Onthutsende details

Tijdens de zitting werden onthutsende details bekend gemaakt van hoe de mannelijke verdachte misbruik maakte van de dochters van de vrouwelijke verdachte. Seks op picknicktafels bij de Kreekraksluizen, in parenclubs, het toedienen van drugs en alcohol, kinderporno, er was een waslijst aan vreselijke verhalen.

Ik weet niet wat ik hierop moet zeggen." Vrouwelijke verdachte zedenzaak na confrontatie met chatberichten

De mannelijke verdachte heeft toegegeven dat hij seks met de dochters van de vrouwelijke verdachte had, maar dat dit met wederzijdse toestemming was. Het toedienden van drugs en het vragen van geld aan anderen voor seks met de meisjes ontkent hij.

De vrouwelijke verdachte zei tijdens de zitting dat ze uiteindelijk wel wist dat er iets misging, maar dat ze niet bij machte was om het tegen te gaan. Toen ze geconfronteerd werd met in beslag genomen chatgesprekken tussen haar en de mannelijke verdachte, waaruit bleek dat ze niet alleen op de hoogte was, maar ook meewerkte aan het misbruik, viel ze stil: "Ik weet niet wat ik hierop moet zeggen."

Rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

Vrouw wordt onwel en verlaat de rechtszaal

De vrouw werd rond het middaguur onwel en vertrok uit de rechtszaal. Er werd medische hulp ingeschakeld en haar advocate dacht dat 'ze daar ter plekke zou sterven'. De advocate vroeg daarna aan de rechtbank om de vrouw voorlopig niet terug te sturen naar de gevangenis, maar voor thuishechtenis bij de moeder van de verdachte te kiezen en de rechtszaak op te schorten tot maandag.

De zaak tegen de mannelijke verdachte ging daarna verder. Er werden verklaringen voorgelezen door de advocaat van de dochters en de vader van één van die dochters. Die richtten hun meeste woede op de man. Één van de dochters nam het op voor de vrouw, maar haar zusje was minder genadig.

Dwangverpleging

De rechter ging verder nog in op de persoonlijke omstandigheden van de man. Psychiaters en psychologen hebben verschillende dossiers over de man waarin een dwangverpleging aangeraden wordt. Dit wordt aanstaande maandag meegenomen in het vervolg van de inhoudelijke behandeling van de zaak. De man wilde hier verder niet op ingaan.

De advocaat van de man vroeg de rechter aan het eind van de zaak of de man aanstaande maandag ook aanwezig moet zijn in de rechtszaal. "In het belang van de slachtoffers vinden wij het noodzakelijk dat u aanwezig bent. De zitting wordt vandaag onderbroken en de rechtbank verwacht u maandag weer", antwoordde de rechter.

Maandag moet de officier van justitie aangeven of het medisch verantwoord is dat de vrouw woensdag verder wordt berecht. Maandag gaat de zaak tegen de man verder.