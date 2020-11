Provincie Zeeland heeft weer vlees op de botten

(foto: Omroep Zeeland)

De provincie Zeeland heeft een jaarbudget van bijna 240 miljoen euro. Over vier jaar zal er weer 15 miljoen euro in de pot van de Algemene Reserve zitten. Maar dat betekent niet dat er weer van alles kan, kregen de politieke partijen te horen.

Gezond

"We zijn in ieder geval gezond. Onze inkomsten en uitgaven zijn weer met elkaar in balans", stelt gedeputeerde Jo-Annes de Bat van Financiën. Daardoor hebben we over vier jaar 15 miljoen aan Algemene Reserves, waarvan we weer een deel in de provincie kunnen investeren." Volgens de gedeputeerde was dat in 2017 wel anders, toen de bodem van de Zeeuwse schatkist in zicht was na grote projecten als de Sloeweg.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat: Zeeland is financieel weer gezond

Openbaar Vervoer

Het komende jaar zal de provincie geld uittrekken voor het openbaar vervoer. Door de coronacrises maken minder mensen gebruik van het openbaar vervoer, omdat ze thuis werken. Als de coronabeperkende maatregelen straks niet meer gelden, zal het openbaar vervoer niet automatisch weer vol lopen, stelde bijvoorbeeld D66 in Provinciale Staten bij de behandeling van de begroting voor volgend jaar. De verliezen die dat oplevert, moeten door de provincie worden bijgepast.

Cultuur

Ook gaat er geld naar Cultuureducatie voor Zeeuwse jongeren, waarbij er onder meer een bijdrage gaat naar de Jeugdtheaterschool Zeeland en naar HZ-Cult voor studenten in Zeeland. "Maar er is ook een fonds voor startende, jonge boeren". aldus De Bat.

Wegenbelasting omlaag

Goed nieuws voor de Zeeuwen is dat de wegenbelasting in 2022 'fors omlaag' gaat. "Die moesten we een paar jaar geleden verhogen, toen we extra geld kregen uit het landelijke Gemeentefonds", zegt De Bat. Voorwaarde was toen wel dat we als provincie zelf ook actie moesten ondernemen om extra inkomsten te genereren. Dat werd dus de wegenbelasting, maar we hebben toen aangegeven dat het maar voor een periode van drie jaar zou zijn."