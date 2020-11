Marilijne ziet steeds meer toeristen naar Bonaire komen

"We worden nog niet overspoeld maar je ziet er wel steeds meer," vertelt Kats tegen Omroep Zeeland. "Ook hoor ik van kennissen dat er volop wordt geboekt om hier op vakantie te komen." Op het eiland geldt pas sinds vorige week weer code geel, na een periode met code oranje.

Op Bonaire merkt ze de afgelopen tijd weinig van coronaregels. Marilijne werkt op een school, maar mondkapjes worden er amper gedragen. "In het begin liepen leraren nog wel met kapjes, maar ik zie eigenlijk niemand ze meer dragen." Op sommige scholen is het wel verboden om als ouder het schoolplein op te komen, waardoor kinderen voor school worden afgeleverd.

Marilijne heeft op het eiland een aantal jaar als fysiotherapeut gewerkt. Een jaar geleden heeft ze jaar baan opgezegd. Nu werkt ze op scholen om kinderen te helpen met problemen met de fijne motoriek.

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Marilijne Kats vertrok in 2015 voor de liefde naar Bonaire. Ze ontmoette er haar vriend die niet weg wilde van het eiland. Bonaire was niet nieuw voor haar, want al in 2003 ging ze er op vakantie wat voor haar als thuiskomen voelde.