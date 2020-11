CDA wil meer aandacht voor Zeeuwse familiebedrijven

De boerenfamilie Waverijn samen aan tafel tijdens de lunch (foto: Omroep Zeeland)

Ondernemingen bestaan in ons land gemiddeld voor 22 procent uit familiebedrijven. In Zeeland zitten alleen Middelburg en Vlissingen onder dat percentage. De gemeente Sluis heeft met 31 procent familiebedrijven het hoogste cijfer in Zeeland en is nummer zeven in Nederland. Maar ook Reimerswaal en Veere staan hoog op de Nederlandse ranglijst, respectievelijk op de twaalfde en de negentiende plaats.

Opvolging

Tijdens werkbezoeken horen Statenleden van het CDA naar eigen zeggen dat er bij familiebedrijven soms heikele kwesties spelen. Het gaat dan vaak om de opvolging. "Hoe pak je het aan, als één van de kinderen het bedrijf van de ouders overneemt? Wat gebeurt er dan met de financiële positie van de andere kinderen? Als je ze moet uitkopen, verzwak je immers het bedrijf", aldus CDA-fractievoorzitter Hannie Kool-Blokland.

Vouchers

Volgens het CDA kunnen familiebedrijven ondersteund worden door bijvoorbeeld vouchers waarmee ze kennis kunnen inkopen. In andere provincies zijn er lectoraten over familiebedrijven bij onderwijsinstellingen. "Zou zoiets misschien ook mogelijk zijn bij de Hogeschool Zeeland", vraagt Kool-Blokland zich af.

CDA-fractievoorzitter Hannie Kool-Blokland (foto: CDA | YouTube)

ITEM familiebedrijven CDA

Het CDA ziet dat veel andere provincies in Nederland méér aandacht hebben voor familiebedrijven. Zo is er in Overijssel de regeling Family Next. Daarin werken de provincie Overijssel, Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven, Kennispoort Regio Zwolle, MKB Deventer en Ondernemend Twente samen om familiebedrijven te ondersteunen op het gebied van digitalisering, verduurzaming en opvolging. "Als je dan ziet hoeveel familiebedrijven we in Zeeland hebben, is het hoog tijd dat we hier ook actie ondernemen."