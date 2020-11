Zondag in ZeeDoc: Paradijs Glaswater

(foto: Marianne Schipaanboord )

Hoewel Schipaanboord doof en spastisch is, is ze absoluut niet dom. Ze mankeert verstandelijk eigenlijk niets. ''En daarom wist ik meteen dat er een film en een verhaal in Marianne zat'', aldus Fifi. Voor haar was het een uitdaging om Schipaanboord via haar tekeningen te leren kennen. ''En eigenlijk denk ik wel dat dat gelukt is. Ze laat in de tekeningen die ze maakt een enorme fascinatie zien voor het paradijs, ze tekent vaak allerlei variaties op Adam en Eva. En ze houdt enorm van douchen, dat noemt ze glaswater.'' In haar tekeningen laat Schipaanboord zien wat haar bezighoudt.

[iframe src="https://player.vimeo.com/video/331946852]

Marianne Schipaanboord werkt overdag in Atelier De Kaai in Goes, een onderdeel van zorginstelling 't Gors, waar ze de hele dag schildert en tekeningen maakt. Begeleidster Hetty Schaart herkende meteen haar het talent. In 2011 exposeerde Schipaanboord al een keer in het warenhuis Selfridges, de expositieruimte voor het toenmalige 'Museum of everything'. In paradijs Glaswater volgen we de kunstenares en haar begeleiders naar New York, als ze uitgenodigd wordt om te exposeren bij de Outsider Art Fair.

tekening Marianne Schipaanboord (foto: oz)

Hetty Schaart is nog steeds de begeleider van Schipaanboord. "Vanaf de eerste tekening die ze in 2005 bij ons maakte, waren we verrast. Ze is een intelligente vrouw die kan weergeven wat haar leven inhoudt. Voor haar is tekenen een noodzaak, ze communiceert via haar werk. Soms tekent ze haar huis, de mensen die er wonen, bomen en natuurlijk water en douches."

Luister hier naar een gesprek van Elias den Hollander met Hetty Schaart:

Hetty Schaart: het is haar wereld die ze laat zien in haar tekeningen

Paradijs Glaswater won in 2016 de publieksprijs van de PZC bij Film by the Sea. En in 2017 de Best Art Documentary on Moviescreenpro in 2017. De documentaire wordt zondag 15 november uitgezonden om 12.00 uur, 16.00 uur, 20.30 uur en 22.00 uur.