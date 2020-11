Run op carbid verwacht door vuurwerkverbod

Langebeeke merkt nu al dat mensen aan hem vragen of ze wel carbid kunnen kopen na de kerst. "Ik verwacht wel veel meer verkoop dan voorgaande jaren, omdat mensen toch graag het oude jaar willen uitknallen. En carbid is veel goedkoper: voor 5 euro koop je een kilo en ben je zo een uur of vijf bezig. Doe dat maar eens met 5 euro vuurwerk, is in een minuut weg".

Van Vrouwenpolder tot Eeklo

In Vrouwenpolder verkoopt Langebeeke al jaren carbid aan met name jongeren. "Ze komen niet alleen hier uit de buurt maar ook uit Breda en België. Je mag carbidschieten vanaf 10.00 uur op Oudejaarsdag tot een uur of 17.00. Dan is het donker en dan zie je niet hoever de bal wordt weggeschoten". De carbidschieters sluiten met een bal de melkkan af en ontsteken het carbid waarna met een enorme knap de bal soms wel tot 70 meter wordt weggeschoten".

Het is al een rot jaar

Jongeren in Oost-Souburg vinden het heel vervelend dat erg geen vuurwerk mag worden afgestoken. Een van hen zegt: Het is al een rot jaar en dan mag dit ook niet meer". Een paar meiden vinden dat vuurwerk bij oud en nieuw hoort: "Het is traditie". Een andere jonge vindt het ook jammer, maar ziet met carbidschieten wel een alternatief. "Als ik weet hoe ik er aan kan komen ga ik de weilanden in en dan knallen maar".