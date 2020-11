Gezondheid met stappen vooruit door te wandelen

Dat de challenge Cobi en Wil veel gebracht heeft, is nog een understatement. "Ik had bloedvatvernauwingen in m'n benen. Ik kon haast niet meer lopen", vertelt Wil de Graaf, terwijl ze stevig doorstapt langs het Kaaskenswater in Zierikzee. Drie jaar geleden nam ze voor het eerst deel aan de challenge. "Ik zat zelfs tegen diabetes aan, daar ben ik nu vanaf. Nu kan ik op goede dagen zelfs meer dan tien kilometer wandelen."

Van 'heel erg ziek' naar Pieterpad

Ook wandelgenoot Cobi de Keijzer heeft een succesverhaal: "Ik heb reuma en best wel heel erg ziek geweest. Zachtjes aan ben ik begonnen met wandelen." Via via kwam ze in aanraking met de challenge van Zeeland in Beweging. Een traject waarbij er iedere week vanuit de huisartsenpraktijk gewandeld wordt en deelnemers zichzelf een gezondheidsdoel stellen.

"Toen ging het steeds beter, elke keer een stukje beter. Nu gaat het zo goed, van de zomer heb ik vijf keer een stukje Pieterpad gelopen met mijn man." De dames vormen een schoolvoorbeeld wat dit project betreft. Marcella van Trierum, coördinator bij Zeeland in Beweging: "Wij hopen mensen in beweging te kunnen zetten. Wandelen, zwemmen of fietsen... Als ze maar gemotiveerd zijn om aan hun gezondheid te werken en daarin ook het vertrouwen vinden om in beweging te komen met hun chronische aandoening."

Aan het einde van de challenge konden ze vijf kilometer wandelden, gebruikten ze minder medicatie, waren ze afgevallen en voelden ze zich fitter." Praktijkondersteuner Karin Beukers

Dat is voor bij Cobi en Wil dik geslaagd. De challenge vormt ook een stok achter de deur om het vol te houden, zegt Cobi. "Je spreekt af, dus je gaat, je wordt gestimuleerd om te gaan." Dat is iets wat praktijkondersteuner Karin Beukers, die ook bij het project betrokken is, herkent.

"Het zit hem niet in de kennis of in de motivatie", zegt ze. "Mensen zijn aan het einde van het spreekuur echt gemotiveerd om te gaan bewegen. Maar je komt thuis, daar zijn ook weer allerlei dingen die aandacht vragen. Of het is koud buiten of je wilt liever niet alleen wandelen." Daarom besloot de praktijk drie jaar geleden mee te doen aan de challenge.

Cobi en Wil wandelen langs Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

De mensen die toen meededen, wandelen nog steeds, zegt Beukers. "Aan het einde van de challenge konden ze vijf kilometer wandelden, gebruikten ze minder medicatie, waren ze afgevallen en voelden ze zich fitter." Ook Cobi en Wil piekeren er niet over om te stoppen. Nog een advies voor mensen die mee willen doen: "Het is verslavend", zegt Wil. "En we vormen een gezellige groep."