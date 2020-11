Auto zwaar beschadigd bij eenzijdig ongeval

Eenzijdig ongeluk op de Nieuw Westenrijkdijk in Hoek (foto: HV Zeeland)

Bij de Nieuwe Westenrijkdijk belandde de automobilist rond 07.00 uur in een greppel. Wat daaraan vooraf ging is niet bekend. Door het ongeluk barstte de voorruit, de zijkant van de auto is zwaar beschadigd. In de passagiersdeur steekt gras dat uit de berm lijkt te zijn gekomen.

Niet in de auto

HV Zeeland meldt dat toen hulpdiensten ter plaatste kwamen, de bestuurder niet meer in de auto zat, noch in de buurt van zijn voertuig was. De man werd in de omgeving aangetroffen. Hij was niet ernstig gewond, maar is toch onderzocht door een ambulanceteam. De auto is getakeld.