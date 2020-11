Automobilist gewond bij eenzijdig ongeval

Eenzijdig ongeluk op de Nieuw Westenrijkdijk in Hoek (foto: HV Zeeland)

Bij de Nieuwe Westenrijkdijk belandde de automobilist rond 07.00 uur in een greppel. Wat daaraan vooraf ging is niet bekend. Door het ongeluk barstte de voorruit, de zijkant van de auto is zwaar beschadigd. In de passagiersdeur stak gras dat uit de berm lijkt te zijn gekomen.

Niet in de auto

De bestuurder zat niet meer in zijn auto toen de politie op de plek van het ongeluk aankwam, noch was hij in de buurt van zijn voertuig. De man werd in de omgeving aangetroffen. Hij was gewond geraakt bij de botsing. De politie meldt dat de man geen geldig rijbewijs heeft en dat zijn auto niet verzekerd is. Ook had hij nog een boete openstaan. De auto is in beslag genomen. De man krijgt een boete, het Openbaar Ministerie moet de hoogte daarvan nog bepalen.