Man mishandeld in Goes, mogelijk door groep jonge pedojagers

De politie kreeg gisteren rond 20.30 uur de melding dat een man in de Europalaan in elkaar werd geslagen. Daar werd het slachtoffer gewond aangetroffen, van de daders ontbreekt ieder spoor. Uit verklaringen blijkt dat de mishandeling mogelijk het gevolg is van zogenoemde pedojagers. Er wordt een onderzoek ingesteld.

Een politiewoordvoerder over de vermeende pedojagers

Volgens politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage is het slachtoffer zwaargewond geraakt. Hij heeft de nacht doorgebracht in het ziekenhuis. Pedojagers zijn op dit moment landelijk veel in het nieuws. "We zien dit fenomeen door heel Nederland. In dit geval zijn de zogenaamde pedojagers er vandoor gegaan, terwijl op verschillende andere plekken in Nederland burgerarresten zijn uitgevoerd", aldus Uytdehage.

Acht tot tien jongeren

Er zijn nog geen arrestaties verricht. Volgens getuigen zou de groep bestaan uit acht tot tien jongeren, zowel meisjes als jongens. Waarom ze het gedaan hebben, is nog niet duidelijk. Willem-Jan Uytdehage: "Mensen doen ook aan uitlokking. Ze doen zich vaak voor als minderjarige, maken een afspraak en dan blijken de zogenaamde pedojagers erachter te zitten. Juridisch is zo'n zaak vaak niet houdbaar: je speelt voor eigen rechter en strafrechtelijk kunnen wij als politie en Openbaar Ministerie (OM) er niets mee."

De politie en het OM keuren het pedojagen af. Zij geven aan dat voor eigen rechter spelen nooit een goed idee is.