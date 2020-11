Apollo'69 bespaart veel geld doordat ze energieneutraal zijn

Met behulp van een investeringsfonds van de gemeente Borsele kon de verduurzaming van de vereniging in 2014 in gang worden gezet. Tot nu kwam er per jaar een extra duurzame voorziening bij. Het enige wat nu nog op gas draait, is een extra geiser voor de douches. Bal: "Op de zaterdag hebben we heel veel water nodig en dan wordt er wat bij verwarmd. Het enige wat we nog moeten doen is die geiser vervangen voor een elektrische variant."

Financieel aantrekkelijk

De vereniging uit 's Gravenpolder heeft zich jaren geleden al geprofileerd als 'club van de toekomst'. "We willen graag als club uitstralen dat iedereen welkom is. Daarom vinden wij ook dat je dat in de faciliteiten de toekomst uitstraalt", vertelt Bal.

Een van de grootste voordelen van deze duurzame manier van energie verbruiken is dat het financieel erg aantrekkelijk is. Zo bespaart Apollo'69 op jaarbasis meer dan de helft van het geld dan wanneer ze nog voor alles gas zouden gebruiken. "We wisten natuurlijk dat in deze periode er mindere tijden aan zaten te komen. Daarom zijn we erg tevreden dat we profijt hebben van die duurzame energie. Op jaarbasis praat je voor ons dan al over ongeveer 8000 euro", zegt Bal.