Van Drongelen heeft geen haast en mikt op rentree na de winterstop

Rick van Drongelen mikt op rentree na de winterstop - archieffoto (foto: ANP)

Rick, hoe ver sta je nu in je revalidatie?

"Het is nu vier maanden en twee weken geleden dat ik geblesseerd raakte, maar het gaat nu heel goed met mij. De afgelopen week heb ik een krachttest gehad en daaruit bleek dat ik nog wel in een bepaalde spiergroep een achterstand heb, maar dat is normaal gezien de operatie die ik heb ondergaan. Maar die achterstand wordt alleen maar kleiner en in deze laatste maanden van mijn revalidatie heb ik genoeg tijd om dat te perfectioneren. Daar zit geen haast bij."

Jij hebt in je carrière nog niet eerder met zware blessures te maken gehad. Hoe is het nou voor jou om te herstellen van een kruisbandblessure?

"Het is anders om zo lang niet op het veld te kunnen staan, niet te kunnen trainen met het team en geen wedstrijden te spelen. Het is eigenlijk heel saai. Maar het is wel nodig omdat ik dat allemaal wel weer wil gaan doen. Daar is tijd voor nodig."

Je staat weer op het veld, echt gras onder je voeten. Hoe voelt dat?

"Daar heb ik echt naar gesnakt. De eerste maanden zat ik echt veel in het krachthonk, thuis of in de fysioruimtes. Dat duurde echt lang. Zonder voetbalschoenen. Alleen maar oefeningen zonder bal. Ik ben blij dat die periode achter de rug. Ik kijk alleen maar naar voren. Nu kan ik weer met de bal aan de slag en kan ik weer veel meer doen. Maar ik moet niet te snel willen."

Wanneer kan je je rentree maken?

"Dat zal pas na de winterstop zijn. Ik ga waarschijnlijk in december weer deels mee trainen met het team. Uiteindelijk zal ik dan ook een paar weken volle bak moeten trainen voordat ik weer wedstrijden kan gaan spelen. Het moet goed voelen. Ik heb niet echt een mikpunt voor mijn rentree. Het belangrijkste ik weer alles kan met mijn knie."

Op 28 juni van dit jaar scheurde Rick van Drongelen de voorste kruisband in zijn linkerknie. Dat gebeurde in de wedstrijd om promotie naar de Bundesliga tegen Sandhausen. Die wedstrijd ging verloren en daardoor speelt HSV ook dit seizoen op het tweede niveau. De club is na zeven wedstrijden koploper.

Tot nu toe gaat het goed met HSV in de competitie. Jullie staan bovenaan. Hoe graag wil jij weer wedstrijden gaan spelen?

"Ik heb geen haast. Natuurlijk gaat het goed nu met de club, maar in de afgelopen jaren is ook wel gebleken dat we het voor de winterstop heel goed doen. Maar nu moeten we het ook een keer doortrekken naar de tweede seizoenshelft en dan zal ik er weer bij zijn. Dan ga ik mijn steentje daar aan bijdragen."