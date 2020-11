Gevierd schrijver signeerde elk exemplaar van eigen boek in Goes

Verhoef is al jaren fan van het werk van Rijneveld. Toen ze zaterdagmiddag - vrij last minute - op Instagram zag dat de schrijver in Goes signeerde, holde ze naar de trein om nog op tijd in Goes te zijn. Stralend maakt ze een praatje met Rijneveld over haar favoriete gedicht.

"Het is misschien een beetje tegen de populaire opinie in, maar de poëzie is mijn favoriet." Rijneveld werd bij het grote publiek vooral bekend vanwege haar debuutroman De avond is ongemak, waarmee ze deze zomer de prestigieuze International Bookerprize won. Maar ze bracht ook al twee gedichtenbundels uit.

Dat je zo jong zo'n boek kunt schrijven. Dat dat uit je pen komt. Dat is bijna jaloersmakend." Liefhebber Els van Doorn uit Goes

"Als ik naar de poëzie kijk is het aan de ene kant, het nuchtere Nederlandse, maar tegelijkertijd heel mooi. Het raakt heel erg." Ook Els van Doorn uit Goes is onder de indruk van Rijneveld. "Dat je zo jong zo'n boek kunt schrijven. Dat dat uit je pen komt", ze glimlacht. "Dat is bijna jaloersmakend."

Anthoni Fierloos: "Ze is al ongelooflijk groot, ik vind het heel fijn dat ze in de winkel wil komen." (foto: Omroep Zeeland)

Ze is al in het tweede boek begonnen. "Ik heb hem mee naar de winkel genomen. Ik vind het toch leuk om even een handtekening te halen en een korte kennismaking te hebben, want normaal gebeurt dat natuurlijk niet." Zeker in coronatijd zijn signeersessies bijzonder, zegt ook eigenaar van de boekhandel Anthoni Fierloos.

"Heel veel auteurs zijn niet op pad. Maar ik vind het fijn dat Rijneveld toch wilde komen. En ik denk dat iedereen die het eerste of tweede boek gelezen heeft in de gaten heeft dat dit een ongelooflijk bijzondere auteur is." Tussen de klanten door, loopt hij af en aan met boeken die Rijneveld kan ondertekenen. Hij lacht: "Volgens mij hebben we nu alles laten signeren wat we in de winkel konden vinden."

Schrijver Marieke Lucas Rijneveld liet zich helaas niet interviewen, daar houdt ze niet zo van.