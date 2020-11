Vlaamse drukte op Oesterdam door harde wind

Ondanks de oproep om alleen voor noodzakelijke reizen naar Nederland te gaan, kwamen veel Vlamingen naar de Oesterdam. "We zitten een hele dag thuis opgesloten," zegt een kiter uit de buurt van Antwerpen, "in het weekend even bewegen, doet deugd."

Grenssteden Hulst en Sluis kregen afgelopen week ook flink wat bezoek van de zuiderburen. Vooral afgelopen woensdag, tijdens een nationale feestdag, was het relatief druk. Ondanks dat bewoners uit de steden klaagden op Facebookpagina's, grepen gemeentes niet in.

'We doen niets fout'

De Vlamingen op de Oesterdam vinden dat ze zelf niets fout doen, omdat ze van hun eigen regering 48 uur in het buitenland mogen zijn voor ze in quarantaine moeten. Ook is er volgens hen, ondanks dat het druk lijkt, genoeg ruimte op het water en de dijk om afstand te houden. "We komen op, we gaan weg. Je komt hier ook niet dicht tegen de mensen, dus het is zeer veilig denk ik", zegt een kiter die net uit het water is gekomen.

Ook hij heeft genoten. "Het was zalig. Lekker hard, goede vlagen, top! We zijn niet voor niks gekomen."

Kitesurfers op Oesterdam (foto: Omroep Zeeland)

Afgelopen week was er zelfs een Vlaamse burgemeester die naar Nederland kwam. Hij ging in Sluis verse vis halen toen hij een verslaggever van Het Nieuwsblad tegen het lijf liep. Hij vond dat als Nederlanders moeite hebben met het aantal Belgen, ze de grens moeten sluiten.