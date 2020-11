Roze oesterzwam, fluweelpootje, shiitake; Marcel kweekt ze allemaal

Schaaltjes, potjes, plastic zakken met daarin een bruin witte substantie waarin uiteindelijk minizwammetjes beginnen te groeien en verderop potten met daarin de grillige vormen van de vlezige oesterzwammen. Dat is het beeld in de kweekruimte van Hassink. In het dagelijks leven docent aan de hoveniersopleiding van Scalda, en altijd nieuwsgierig naar 'hoe iets groeit' en in dit geval hoe snel schimmels uitgroeien tot een paddenstoel. En toen hij zich ging verdiepen in hoe oesterzwammen groeien, dacht hij "Dat kan ik ook."

Marcel Hassink in zijn 'kweeklab' (foto: Omroep Zeeland)

Aan de muur in zijn kweeklab annex opbergruimte hangen foto's van de soorten die hij kweekt. Let wel, hij kweekt géén paddo's. "Dat vraagt iedereen me steeds, maar ik kweek alleen consumptiepaddenstoelen." Opvallend zijn de gele en roze oesterzwammen. "Die gele smaken heel fris, die worden vaak rauw in salades verwerkt door chefs. De roze smaken een beetje pittig." In het filmpje hieronder kun je zien hoe minizwammen zijn ontstaan in een afgesloten zak waarin eerst allerlei groeimaterialen zijn gestopt, zoals haver, paardenbiks en beukensnippers.

In huize Hassink maken ze zelf vaak soep van de paddenstoelen of worden ze verwerkt in een roerbakgerecht. En zijn zwammen vinden inmiddels ook hun weg naar enkele Goese restaurants. "Daar worden ze gepresenteerd als 'Zeeuwse oesterzwammen", vertelt Hassink lachend.

Een gerecht van een Goes' restaurant waarin de oesterzwammen zijn verwerkt (foto: Restaurant Kale & de Bril)

De zwammen worden natuurlijk ook gebruikt om zijn leerlingen wat te leren. Met behulp van een emmer met gaatjes aan de zijkanten vertelt Hassink in de lessen hoe het groeiproces van de paddenstoelen werkt. En ook op verschillende Zeeuwse basisscholen staan er emmers van hem, ter educatie.

de roze oesterzwam (foto: Marcel Hassink)

Door de coronacrisis is er tijdelijk weinig vraag vanuit de restaurants. Hassink hoopt dat er zo tegen de kerst weer wat vraag zal zijn. "Het is leuk dat ik er wat aan verdien, het dekt de kosten. Maar dat is niet waarom ik het doe. Misschien later, als ik met pensioen ben."

Verslavend

"Ik doe het echt als hobby, het is ook enorm rustgevend. En verslavend, zeker als je die filmpjes op YouTube erover bekijkt." Zijn nieuwe uitdaging is nu het kweken van de pruikzwam, eveneens eetbaar maar bijzonder om te zien met lange witte manen.