Onderzoek naar dood Emergiscliënt vanwege mogelijke betrokkenheid politie

Er zijn flink wat hulpdiensten uitgerukt naar Kloetinge (foto: HV Zeeland)

Wat er precies is gebeurd aan de Oostmolenweg in Kloetinge is niet bekend. "Dat wordt nog onderzocht", zegt een woordvoerder van het OM desgevraagd. "Maar de politie was aanwezig ter assententie." Er worden op dit moment onder meer getuigenverklaringen opgenomen.

De politie meldt dat de cliënt nog vergeefs is gereanimeerd. Voordat dat gebeurde, zou er iets hebben gespeeld. Het onderzoek van de Rijksrecherche neemt flink wat tijd in beslag. Daarom kan het nog dagen, zo niet langer, duren voor duidelijk is wat er precies is voorgevallen bij Emergis in Kloetinge.