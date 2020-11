Stuivende duinen herstellen Boswachterij Westerschouwen weer in oude staat

Met het verleggen van het fietspad is het nu afwachten tot de natuur is volle hevigheid terugkeert in het duingebied. "Door het laten stuiven van het duin krijg je meer dynamiek. Je krijgt kalk in de duinen en speciale plantjes die hier thuishoren", zegt boswachter Marijke Lieman. Volgens haar onstaat er daarmee een "uniek leefgebied van planten en dieren dat heel zeldzaam is voor Zeeland, Nederland en heel de wereld".

Het stuiven zorgt voor nieuwe gebieden in het duinlandschap waar soorten als de zomersneeuw of het rendiermos komen. "En daar komen weer allerlei insecten op af. Je moet denken dat de veldkrekel of de blauwvleugelsprinkhaan soorten zijn die het nu heel goed doen door het openmaken van de duinen", aldus Lieman.

Als je honderd jaar geleden zou kijken, zag het er ook zo uit." Boswachter Marijke Lieman

Niet alleen planten en insecten profiteren van het stuivende duin en het verleggen van het fietspad. Doordat het fietspad weg is, krijgen ook vogels als de nachtzwaluw een groter leefgebied in de boswachterij. "Afgelopen jaar hadden we daar zeven paartjes van en dat is echt omdat het hier opengemaakt is", aldus de boswachter. "En de tapuit, echt een Nederlandse vogel die aan het verdwijnen is, ook die gaat straks profiteren van dit soort grotere rustgebieden. Open en niet teveel gras."

Stikstof

Doordat de wind tegenwoordig vrij spel heeft op de duinen van de boswachterij, ziet het gebied er nu heel anders uit dan drie jaar geleden. Maar het landschap dat er tot 2017 nog was, gaf niet het juiste beeld. "Als je honderd jaar geleden zou kijken, zag het er ook zo uit", zegt Lieman. Dat heeft alles te maken met het feit dat het duinzand lange tijd vastgelegd werd met helmgras om het duin in stand te houden. Maar volgens Lieman groeide ook door de stikstof, die over het gebied waait, alles dicht.

Stuivende duinen herstellen de boswachterij Westenschouwen weer in oude staat (foto: Omroep Zeeland)

Wat ooit een smalle duinovergang was, ziet er nu uit als een kale zandvlakte. "Ja, mooi he. Als een muur komt het duinmassief hier binnen", zegt Lieman glunderend. "Ik ken dat nergens in Nederland." Toch verwacht de boswachter niet dat er op korte termijn nog meer duinen opgegooid worden. "Het moet wel een beetje veilig blijven", legt ze uit. "Dus op een aantal plekken mag het open en mag het lekker stuiven, maar op andere plekken laten we toch de veiligheid voorop staan."