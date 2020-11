Goedemorgen! Tweede dag Zeeuws-Vlaamse zedenzaak en hoe vier jij de jaarwisseling?

Lees ook:

Omroep Zeeland start vandaag een nieuwe enquête om erachter te komen hoe Zeeuwen de komende jaarwisseling gaan vieren. De enquête komt vanochtend online.

Kitesurfers op Oesterdam (foto: Omroep Zeeland)

Belgische bezoekers wisten zondag onze provincie weer te vinden. Vooral de harde wind trok zuiderburen over de grens naar de Oesterdam. Daar waren ruim honderd kiters op het water, die bijna allemaal uit België kwamen.

De mishandeling vond plaats in de Europalaan in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Een groep jongeren heeft zaterdag een man mishandeld in Goes. Uit verklaringen van getuigen lijkt het te gaan om pedojagers. Volgens politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage is het slachtoffer zwaargewond geraakt.

Druppels, druppels, druppels... (foto: Anne-Marie van Iersel)

Weer

Een west-zuidwestenwind brengt vanochtend opklaringen en wolkenvelden, maar ook onstabiele lucht van zee. Daardoor is er kans op enkele buien. Het waait aardig door met windkracht 3 tot 5 en aan zee windkracht 6. Vanmiddag is er landinwaarts nog kans op een bui. Voor de rest zijn er veel opklaringen, de wind draait terug naar het zuidwesten. De maximumtemperatuur is vandaag 11 tot 13 graden, de wind blijft vanmiddag matig tot vrij krachtig. Vanavond is het droog maar vannacht valt verspreid wat regen of motregen.