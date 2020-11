Hoe viert Zeeland oud en nieuw, wordt het saai en stil?

Oliebol (foto: Flickr)

Kunnen we op oudejaarsavond straks alleen nog maar met onze huisgenoten een oliebol eten? Misschien ga je een bordspelletje doen of een potje sjoelen. Daarna, als het twaalf uur is, een glaasje champagne, even over de heg zwaaien naar de buren en dan met een diepe zucht naar bed. Maar wellicht heb jij spannendere plannen.

Vul daarom de online enquête Wordt oud en nieuw saai en stil? van Omroep Zeeland in en deel jouw verwachtingen met Zeeland. We vragen trouwens ook naar je goede voornemens voor het nieuwe jaar en je mag zelf weten of je daar antwoord op geeft.

Eerder dit jaar al kwam er een verbod op het grote werk zoals knalvuurwerk en vuurpijlen. Dat heeft het kabinet afgelopen vrijdag uitgebreid naar al het vuurwerk. Daarmee moet worden voorkomen toch al overbelaste ziekenhuizen extra werk krijgen aan vuurwerkslachtoffers.

Coronamaatregelen

We hebben daarbovenop te maken met de coronamaatregelen die ons sociale leven ernstig beperken. Feesten met anderen dan je huisgenoten zijn verboden (en waarschijnlijk over anderhalve maand nog steeds) en zoenen met andere mensen dan je huisgenoten is in deze tijd een overtreding van de afstandsregels en bovendien erg onverstandig.

Alleen carbidschieten mag nog, op oudejaarsdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. En carbid is erg goedkoop. De vraag is: wie heeft er nog een melkbus?

