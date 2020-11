Van Hecke dacht twee jaar geleden dat hij geen profvoetballer meer zou worden

Met zijn blonde koppie en de pompeblêden op zijn Heerenveen-shirt zou je denken dat Van Hecke al zijn hele leven lang in Friesland woont. Hij is weliswaar niet meer weg te denken uit het elftal van zijn nieuwe club, Van Hecke blijft een echte Zeeuw. "Maar Friesland en Zeeland zijn wel met elkaar te vergelijken", zei Van Hecke al tijdens zijn presentatie.

Het Fries is lastig

Hij spreekt met meer ervaring, want hij woont nu al enige tijd in het Hoge Noorden. "Alleen van de taal begrijp ik nog niet zoveel. Als ik in de supermarkt ben en ik hoor mensen tegen elkaar in het Fries praten dan versta ik er niks van."

Nu hij in Friesland voetbalt, is hij daar natuurlijk ook gaan wonen. Het grootste deel van de tijd met zijn vriendin. "Dat gaat heel goed. Ik hoef niet alles zelf te doen. Ik ben bijvoorbeeld niet zo goed in koken en dan ben ik blij dat mijn vriendin dat wel goed kan."

Nadat een aantal Europese clubs zich afgelopen zomer meldde voor Van Hecke was het zeker dat hij dit seizoen niet meer voor NAC zou spelen. Zelf zei de verdediger ook dat hij graag een stap hogerop wilde.

Het is bizar dat ik twee jaar geleden nog bij GOES speelde om promotie naar de Derde Divisie." Jan Paul van Hecke

Monaco was akkoord met de club uit Breda, maar Van Hecke wilde daar niet heen. Toen meldde Brighton & Hove Albion zich en was het voor Van Hecke niet moeilijk meer. "Ik denk dat ik nu een hele mooie stap heb gemaakt. De Premier League is voor elke jonge jongen een droom", glundert Van Hecke. "Zij hadden ook het beste plan met mij."

Enorme karaktervoetballer

Deel van dat plan is dit seizoen zo veel mogelijk spelen om straks klaar te zijn voor een plek in het team van Brighton & Hove Albion. Dat doet hij op dit moment bij Heerenveen. Zijn trainer dit seizoen is Johnny Jansen die heel blij is dat Van Hecke nu in zijn ploeg speelt. "Hij is een enorme karaktervoetballer en maakt een stormachtige ontwikkeling door. Hij wil altijd winnen en dat hebben we ook nodig in ons elftal."

Een juichende Jan Paul van Hecke nadat hij zijn eerste goal voor Heerenveen scoorde (foto: Orange Pictures)

Dat het de afgelopen jaren snel gegaan is met de carrière van Van Hecke onderschrijft de verdediger zelf ook. "Het is bizar dat ik twee jaar geleden nog bij GOES speelde om promotie naar de Derde Divisie", zegt hij daar nu over. "Ik kijk nog wel eens naar samenvattingen van twee jaar terug bij GOES en nu speel ik in de Eredivisie waar ook alles goed gaat."

Hij vindt het een mooi voorbeeld voor andere jongens die nog bij de amateurs zitten en profvoetballer willen worden. "Ik had altijd wel in mijn achterhoofd nog dat ik prof wilde worden, maar ik leefde gewoon het studentenleventje en voetbalde bij GOES. Na de wedstrijd ga je dan gewoon de kantine in en nu in het profvoetbal is alles anders. Maar dat maakt het wel mooi dat ik me als voetballer zo heb ontwikkeld."

