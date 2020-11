Zes jaar geëist tegen Aardenburger die jarenlang de jonge dochters van zijn vriendin zou hebben misbruikt

Ook in uitbuiting en mensenhandel kunnen hij en zijn advocaat zich niet vinden. De meisjes zouden weliswaar meegenomen zijn naar parenclubs en parkeerplaatsen om seks met andere mannen te hebben, er is geen bewijs dat de man daarvoor betaald kreeg.

De officier van justitie ziet dat anders. Die noemde vandaag vleselijk overwicht, psychologische druk en een afhankelijkheidsrelatie genoeg om toch van dwang te kunnen spreken. De dochters zagen de verdachte echt als vaderfiguur. Ze hadden geen keus, zegt de officier. Behalve van misbruik van zijn eigen stiefdochters, wordt de man ook verdacht van seksueel misbruik van drie van hun vriendinnetjes.

De advocaat van de man vindt zes jaar cel, zoals het OM eist, te veel. Het voorarrest van anderhalf jaar cel voor zijn cliënt, naast de tbs, is genoeg, zegt hij. Het OM zegt echter dat die zes jaar cel gangbaar is vergeleken met gelijkaardige zaken. De eis is al een derde minder dan het zou zijn geweest, omdat de verdachte deels ontoerekeningsvatbaar is verklaard.

Actief op zoek naar nieuwe slachtoffers, moeder probeerde pleegouder te worden

Het misbruik zou hebben plaatsgevonden van 2008 tot 2019. De oudste dochter was acht jaar oud toen het misbruik begon. Haar zusje was iets ouder toen het misbruik bij haar in 2015 begon. Hun moeder zou niet alleen op de hoogte zijn geweest van het misbruik, maar faciliteerde het ook, blijkt uit de vele appgesprekken tussen haar en haar toenmalige vriend.

Een kind van 9 kan ook bevallen van een kind. En in het nieuws heb ik gelezen dat het ook bij een kind van vijf lukte." Fragment uit appgesprekken tussen de twee verdachten

Zo spreken de moeder en stiefvader in de chatgesprekken over het feit dat penetreren niet lukt bij de dochter die dan acht jaar oud is. Ze snappen het niet. "Een kind van 9 kan ook bevallen van een kind. En in het nieuws heb ik gelezen dat het ook bij een kind van vijf lukte." Ook appten ze over het drogeren van de meisjes. "Ik doe er wel vast een pilletje in, dan gaat het makkelijker", appte de moeder op een gegeven moment.

Daarnaast was het tweetal ook actief op zoek naar nieuwe slachtoffers. Zo was de vrouw bezig om pleegouder te worden en appte de verdachte op een gegeven moment naar één van de vriendinnetjes: "Je kent toch wel wat vriendinnen die wat bij willen verdienen."

Rechtbanktekening van de man uit Aardenburg die vandaag voor de rechter staat. (foto: ANP)

De verdachte beriep zich vandaag op zijn zwijgrecht. Hij sprak alleen bij het laatste woord: "Ik heb veel spijt van wat ik heb gedaan. Ik besef dat ik een persoonlijkheidsprobleem heb. Ik ga mijn best doen." Volgens zijn advocaat zou uit psychologische rapporten blijken dat de man psychische problemen heeft en enkel gericht is op zijn eigen seksuele bevrediging.

De uitspraak van deze zaak volgt over vier weken, de rechtbank heeft meer tijd nodig dan de gebruikelijke twee weken.

