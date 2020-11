Meer Zeeuws-Vlaamse coronapatiënten in ziekenhuis

Coronapatiënt in ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen (foto: Zorgsaam)

De afgelopen weken steeg het aantal coronabesmettingen in Zeeuws-Vlaanderen, dat vertaalt zich nu naar meer ziekenhuisopnames. Nu zijn dus dertien Zeeuws-Vlaamse patiënten opgenomen, vorige week nog acht. Sinds eind september lagen er niet zoveel Zeeuwse patiënten in ziekenhuis ZorgSaam.

Minder patiënten in Adrz

Ziekenhuis Adrz in Goes heeft momenteel minder Zeeuwse patiënten in behandeling. Vorige week waren dat er nog tien, nu vier. Ook het aantal patiënten van buiten de regio daalde. Vijftien patiënten heeft het ziekenhuis overgenomen van ziekenhuizen uit Zuid-Holland. Vorige week lagen er nog 27 ernstig zieke Covid-patiënten van de buiten de regio in het Goese ziekenhuis.

Veel patiënten gaan naar huis

Het aantal coronapatiënten halveerde in een week. Er zijn minder nieuwe patiënten opgenomen. Tegelijk is een aantal patiënten uit het ziekenhuis. Het merendeel van de ontslagen patiënten gaat terug naar huis, sommigen terug naar een ziekenhuis in de regio, naar een verpleeghuis of revalidatiecentrum. Twee patiënten zijn de afgelopen week aan de ernstige longinfectie overleden.

Ook in Terneuzen gaat het merendeel van de coronapatiënten uiteindelijk weer naar huis. In de afgelopen zes weken heeft ZorgSaam 76 coronapatiënten verpleegd, die inmiddels zijn ontslagen. Het grootse deel is naar huis (68), of overgeplaatst naar een verpleeghuis of revalidatiecentrum (8). Zeven patiënten zijn overleden. In de afgelopen week (tot zondag) zijn in ziekenhuis ZorgSaam geen coronapatiënten overleden.

Totaal 38 patiënten in ziekenhuis

In totaal verplegen de ziekenhuizen momenteel 38 coronapatiënten, ongeveer hetzelfde aantal als vorige week, toen er veertig ziekenhuispatiënten waren. Er liggen nu minder patiënten in Goes, maar meer in Terneuzen. In totaal liggen er veertien patiënten op de intensive care afdelingen van de ziekenhuizen.