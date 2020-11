Boa's pleiten voor verbod op carbidschieten; 'Bedreigend en potentieel wapen'

Carbidschieten (foto: Omroep Zeeland)

Sinds het kabinet vrijdag een vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling instelde, is er een run ontstaan op carbid, dat niet als vuurwerk geldt. Carbidverkoper Adriaan Langebeeke uit Vrouwenpolder heeft al veel meer aanvragen ontvangen dan andere jaren, zei hij zaterdag.

Kan het wel legaal?

De vraag is of al die nieuwe klanten carbid wél legaal kunnen afsteken. Vorige week maakten de veiligheidsregio's IJsselland (in Overijssel) en Noord- en Oost-Gelderland al wel bekend dat zij in ieder geval het carbidschieten vooralsnog willen toestaan. De Veiligheidsregio Zeeland laat weten dat het afhankelijk is van de op dat moment geldende coronamaatregelen of er weer in groepen samengekomen mag worden om bijvoorbeeld carbid te schieten. Daarnaast bepalen in Zeeland de gemeenten of carbidschieten in hun gemeente wordt toegestaan.

Lakenman hoopt met zijn pleidooi tegen het carbidschieten de twijfelende veiligheidsregio's en gemeenten over de streep te trekken, zodat er geen carbidschietfeestjes ontstaan. "Een groep die bij elkaar komt om met een biertje erbij een carbidfeestje te vieren, kan bedreigend zijn voor een handhaver. Bovendien is een projectiel dat weg knalt door een carbidexplosie een potentieel wapen. Allemaal redenen om hier nog eens serieus naar te kijken."

Lees ook: