Groep 8 van Tweemaster-Kameleon is de meest mediawijze klas van Zeeland

De basisschool Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg (foto: Google)

Verspreid over 6.300 klassen deden ruim 145.000 leerlingen uit groep 7 en 8 een week mee aan het mediawijsheidsspel MediaMasters. Daarbij leerden zij spelenderwijs hoe om te gaan met thema's als WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit, online pesten en nepnieuws. Gaandeweg konden bits verdiend worden, oftewel punten. De klas met de meeste bits is dan het meest mediawijs, is het idee. Maar het doel is vooral ook dat de leerlingen er iets van opsteken.

Jonge uitvinder

De verhaallijn van de wedstrijd ging over en jonge uitvinder genaamd Layla, die was uitgenodigd om mee te doen aan het programma 'Jonge Uitvinders: The Battle'. Ze besloot mee te doen, maar haar uitvinding was nog niet af en haar tegenstander speelde het spel niet eerlijk. De leerlingen konden Layla helpen door het beantwoorden van vragen en het uitvoeren van opdrachten, waarmee zij die felbegeerde bits konden verdienen.

Juf Joyce is blij dat haar klas de meeste bits heeft verzameld van alle Zeeuwse klassen. "We werden afgelopen week steeds enthousiaster, de kinderen wilden meer bits verdienen en vooral kijken hoe het met robot H.E.N.K. ging! Vrijdag aan het eind van de lesdag werd er al gevraagd: wanneer is de uitslag er juf? Ik ben heel trots op de kinderen en uiteraard ook trots dat we de beste van Zeeland zijn, maar we hebben vooral heel veel plezier gehad met zijn allen."

Netwerk Mediawijsheid

MediaMasters is onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Die week duurde van 6 tot en met 13 november. Dit jaar stond die week in het teken van media en gezondheid. Het spel is een initiatief van Netwerk Mediawijsheid. Het netwerk wil dat iedereen in Nederland mediawijs is of bezig is om dat te worden. Want mensen die mediawijs zijn, kunnen zich gemakkelijker en zekerder bewegen in een samenleving waarin media, al dan niet online, een steeds grotere rol spelen.