Jan (59) kan alleen nog hardlopen met een maatje

Op de dagbehandeling voor jonge mensen met dementie kwamen Jan Boot en stafdirecteur van zorgorganisatie SVRZ, Dirk de Korne, elkaar tegen. "Daar werd gezegd: hardlopen als hobby, daar kunnen we niet aan beginnen. Maar ik dacht: waarom niet?", zegt De Korne.

Sinds een tijdje trainen ze elke twee weken met elkaar. Voor Jan Boot is zijn hardloopmaatje een uitkomst. "Anders kan ik de weg niet meer vinden." Het is een hard gelag om de ziekte dementie te krijgen. "Mijn geheugen gaat kapot, maar rennen kan ik nog."

Als iedereen iets voor een ander doet, dat hij zelf ook leuk vindt, dan zijn veel problemen opgelost" Dirk de Korne, hardloopmaatje

Dirk de Korne werkt bij zorgorganisatie SVRZ, hardlopen met Jan doet hij in zijn vrije tijd. "Als nu iedereen iets voor een ander doet, wat hij zelf ook leuk vindt, dan zijn veel problemen opgelost."

Jan Boot (r): 'Ik probeer maar vooral te zien wat wel kan. En rennen gaat nog.' (foto: Omroep Zeeland)

Volgens De Korne is bijvoorbeeld ook eenzaamheid 'een matchingsprobleem'. "Als jij van bijvoorbeeld koken houdt, en een buurvrouw verderop in de straat ook. Of tuinieren of hardlopen. Zo ingewikkeld is het niet. Het is een kwestie van goed matchen."

Jan Boot is blij met zijn trainingspartner. Hardlopen is zijn hobby. Hij merkt dat hij de laatste tijd ook lichamelijk achteruit gaat. "Nu is een halve marathon net zo zwaar als een hele vorig jaar", zegt hij. Het emotioneert hem. "Ik probeer maar vooral te zien wat nog wel kan, dat is het beste."

