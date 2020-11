Coronabesmettingen opnieuw boven de honderd

(foto: Omroep Zeeland)

In heel Zeeland zijn in het laatst gemeten etmaal 106 besmettingen genoteerd, waarvan 57 (meer dan de helft) in Zeeuws-Vlaanderen. Er zijn in die tijd geen mensen overleden aan het coronavirus en er zijn evenmin mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen.

Onderstaand de cijfers per gemeente. De etmaalgegevens betreffen de registraties van nieuwe besmettingen tussen 10.00 uur gisterochtend tot 10.00 uur vanochtend:

Per gemeente

Gemeente vr 13 nov za 14 nov zo 15 nov ma 16 nov Borsele 2 1 3 4 Goes 8 3 8 9 Hulst 8 8 12 12 Kapelle 0 1 1 0 Middelburg 4 2 2 5 Noord-Beveland 2 0 1 0 Reimerswaal 5 1 2 1 Schouwen-Duiveland 9 7 5 8 Sluis 5 12 5 20 Terneuzen 17 22 20 25 Tholen 31 15 7 14 Veere 9 0 5 3 Vlissingen 16 8 3 5 Totaal Zeeland 116 80 74 106

Voortschrijdende week

De hoge cijfers van Zeeuws-Vlaanderen maken dat de 'voortschrijdende week' in deze regio opnieuw een lichte stijging laat zien. Per dag zijn steeds de cijfers van de vorige zes dagen erbij opgeteld, om een verloop op langere termijn (dus een week) te kunnen zien, zonder de incidentele fluctuaties:

Sluis donkerrood

Op coronakaart (zie onder) van Zeeland kleurt de gemeente Sluis inmiddels donkerrood. Getoond wordt het aantal coronabesmettingen van inwoners in de afgelopen zeven dagen per 100.000 inwoners. Sluis is met 354 nu de hoogste van Zeeland en is Tholen voorbijgestoken.