'Nieuwe directeur ferry moet zich richten op technische kant en bedrijfsvoering'

De overname van de Westerschelde Ferry door de Westerscheldetunnel is afgeketst omdat de raad van commissarissen en de directie van de tunnel niet willen dat de Westerschelde Ferry onderdeel wordt van de discussie over een tolvrije tunnel.

De Provincie is aandeelhouder van de veerdienst als de tunnel. Volgens Bierens was het mooi geweest als de ferry onderdeel was geworden van de tunnel. "Als je efficiënter kunt werken was dit fijn geweest maar het is een afweging die de tunnel zelf maakt. We kunnen ze niet dwingen."

De tunnel heeft dit jaar politiek veel stof doen opwaaien namelijk: de tol. Tot in Den Haag is het onderwerp van discussie. Het provinciebestuur geeft in een brief aan Provinciale Staten aan dat het de vraag is of het wel een goed idee zou zijn om de Westerschelde Ferry te laten vallen onder de NV Westerscheldetunnel nu daar politiek gezien zoveel om te doen is.

Als je weet dat je deze financiële expertise kunt inhuren bij de tunnel dan kun je deze constructie instant houden." Kees Bierens, fractievoorzitter VVD in Provinciale Staten

De NV Westerscheldetunnel komt ondanks het klappen van de overname met een oplossing. Zo wordt de financieel manager voor één dag per week directeur van de Westerschelde Ferry. Bierens vindt dat een slimme zet. "Het is niet verkeerd om te zeggen: 'We hebben een nieuwe directeur nodig maar de financiële expertise kunnen we van een ander bedrijf halen', dus dat vind ik een goeie vorm van samenwerking, eigenlijk een stukje maatwerk, en daar staan wij als aandeelhouder positief tegenover."

'Constructie kan blijven bestaan'

Nu moet de Westerschelde Ferry dus op zoek naar een nieuwe directeur maar Bierens vindt dat daarbij de huidige constructie kan blijven bestaan. "Als je weet dat je deze financiële expertise kunt inhuren bij de tunnel dan zou je deze constructie instant kunnen houden, zodat een nieuwe directeur zich op de andere zaken kan richten, zoals de technische kant en de bedrijfsvoering. Vind ik een efficiënte invulling!"

Ook gedeputeerde Harry van der Maas is blij met de uitkomst. "Jazeker aan de ene kant vind ik het jammer. We hadden al een intentieovereenkomst getekend. Maar aan de andere kant creëren we nu een situatie waarin er goed op de financiën wordt gelet en ook op de bedrijfsvoering. Daarmee sla je piketpaaltjes voor de toekomst."

