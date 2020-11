Onderwijs voorzichtig positief over steuntje in de rug van het kabinet

Tegenwoordig staan Pabo-studenten al sneller voor de klas om het lerarentekort te verkleinen (foto: Omroep Zeeland)

"Het is nog even afwachten", zegt Pim van Kampen, bestuurslid van Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland. "Wat zijn de voorwaarden die eraan vast zitten? Moet je aan allerlei bureaucratische zaken voldoen? Het moet natuurlijk niet extra werk opleveren, het moet de werkdruk verminderen", aldus Van Kampen. En daarbij komt volgens hem ook nog eens dat het gaat om een bedrag dat over het hele land verdeeld moet worden.

Van Kampen ziet een samenwerking voor zich waarin schoolinstellingen bijvoorbeeld onderwijsassistenten uitwisselen. "De subsidie is eenmalig wat betekent dat je niet zomaar mensen kan aannemen", zegt hij. "Je moet iemand aannemen voor langere tijd en als het geld van de subsidie op is, moet de school zelf gaan betalen."

'Speld in een hooiberg'

Volgens directeur Eugene Fagg van het Scheldemond college is het geld 'goed nieuws', maar hij betwijfelt wel of het veel verschil maakt. "Je moet wel de geschikte kandidaten kunnen vinden", zegt hij. En hij weet uit ervaring dat dit vandaag de dag makkelijker gezegd dan gedaan is. "Het is soms zoeken naar een speld in een hooiberg."

Ondersteunend personeel

Het geld is volgens het kabinet een steun in de rug tijdens de coronaperiode en is bedoeld om de scholen zoveel mogelijk open te houden en de werkdruk op de scholen te verminderen. Het is niet altijd mogelijk om extra leerkrachten in te zetten door het tekort aan leraren en docenten. De school kan met het extra geld ook kiezen om ondersteunend personeel aan te nemen. Dat kan bijvoorbeeld helpen met het handhaven van de coronamaatregelen of schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren.