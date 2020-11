Thuiswerken in coronatijd: gevoelens van onzekerheid en moeilijkheden om productief te blijven

Thuiswerken wordt structureel (foto: Omroep Zeeland)

Daar ging het vandaag over in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer, met Herbert Dettingmeijer, directeur van Wende Personeelsdiensten. "Ik heb in deze tijd echt moeten leren om online te vergaderen. Dat is wel echt een grote verandering ten opzichte van voor de komt van het coronavirus."

Veel mensen die thuis moeten werken in coronatijd hebben volgens Dettingmeijer last van concentratieproblemen. "Als je thuiswerkt heb je meer afleidingen. Je gaat nog eventjes dit of dat doen in het huishouden, een boodschapje doen, een kind vraagt aandacht, de telefoon gaat, dan ben je toch uit je werk gehaald. Veel mensen hebben daar nu last van."

'Luxepositie'

Zelf werkt hij ook thuis, maar hij rekent zich niet tot die mensen die noodgedwongen achter de laptop kruipen. "Ik zit in de luxepositie dat ik thuis een aparte werkkamer heb. Dat helpt echt enorm. En mijn kinderen zijn al uit huis. Dus dat zorgt ervoor dat ik vrij gemakkelijk mijn werk kan blijven doen."

Maar dat geldt niet voor iedereen. En daar komt nog bij dat veel mensen kampen met gevoelens van onzekerheid. "Als je in horeca, toerisme of kunstensector werkt dan krijg je het nu wel flink voor de kiezen. Maar als je bij een overheid werkt of voor een school, dan heb je weliswaar wel baanzekerheid, maar ook daar zie je dat het werk wezenlijk verandert, dus ook daar is het een hele uitdaging."

Aanpassingsvermogen

Wat Dettingmeijer vooral opvalt is dat veel mensen zich ogenschijnlijk gemakkelijk aan de nieuwe situatie hebben aangepast. "Alles gaat uiteindelijk toch weer 'gewoon' door. Ik verbaas me weleens over dat aanpassingsvermogen, als ik zie hoe makkelijk mensen zich kunnen aanpassen aan nieuwe situaties."

Werken in coronatijd met Herbert Dettingmeijer van Wende Personeelsdiensten

Hoewel het thuiswerken volgens Dettingmeijer ook na corona in meer gevallen tot de mogelijkheden zal behoren, ziet hij voor alleen thuiswerken, zoals nu noodgedwongen voor veel mensen de praktijk is, geen glanzende toekomst weggelegd. "Veel mensen missen wel echt dat fysiek contact. Als je op het werk samen een kop koffie drinkt of een bolus eet, dan is dat heel waardevol. Dat is niet digitaal te vervangen."

'Gehecht aan contact'

En hij is zelf ook één van die mensen die niet zonder fysiek contact kunnen. "Alleen thuiswerken zou voor mij niet goed werken. Ik hecht aan contact met mijn collega's. Er zijn vast mensen die dat wel goed kunnen maar ik niet."