Pas over half jaar nieuw advies over pulskorvisserij

Een handjevol vissers mag tot juli volgend jaar nog met een pulskor vissen (foto: Omroep Zeeland)

Vanmiddag werden door de voorzitter van de adviescommissie van ICES, Mark Dickey-Collas, de uitkomsten van het ICES-onderzoek over de pulsvisserij toegelicht in de visserijcommissie van het Europees Parlement. Volgens het onderzoek is deze vismethode aanzienlijk minder schadelijk voor natuur en milieu dan het vissen met de traditionele boomkor, waarbij een visnet met kettingen over de grond wordt voortgesleept. Bij het pulsvissen zweeft een balk met net boven de bodem en worden de vissen met kleine stroomstootjes letterlijk en figuurlijk opgeschrikt waardoor ze in het net verdwijnen.

Tegenstanders niet onder de indruk

In diverse media wordt melding gemaakt van het feit dat Europarlementariërs volharden in hun tegenstand tegen de pulskorvisserij. Ze willen de discussie niet nogmaals voeren en wijzen erop dat het Europees Parlement vorig jaar stemde voor een totaalverbod op de pulsvisserij. In verband met eerder afspraken mag een deel van de vloot nog tot 1 juli 2021 blijven vissen met de pulskor.

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie), die zich al jaren inzet voor de pulsvisserij en het rapport van ICES vandaag op de agenda kreeg, vindt de belofte van de Europese Commissie positief: "De puls is de Green Deal van de visserijmethoden. Maar die werd vorig jaar helaas verboden door een meerderheid van het Europees Parlement," aldus Van Dalen.

Volgens hem moet het verbod van tafel omdat het niet gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek, maar op "een leugenachtige lobby vanuit Frankrijk". Volgens Van Dalen is een totaalverbod op de pulsvisserij met het onderzoek van ICES niet meer te rechtvaardigheden.

